Умер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»

Актер Артур Арутюнян умер в Петербурге в возрасте 68 лет. Об этом сообщает ТАСС.



Он скончался вечером 5 февраля 2026 года в Елизаветинской больнице от инфаркта, говорится в сообщении бывшей жены артиста Валентины Коноваловой. на сайте kino-teatr.ru.



Арутюнян родился 12 февраля 1957 года. В 1981 году окончил Ереванский театральный институт. Жил и работал в Петербурге. Играл в фильмах и сериалах «Гений» (1991), «Жертва для императора» (1991), «Улицы разбитых фонарей» (1998). Известен по роли безбилетного пассажира трамвая в фильме «Брат» (1997).



