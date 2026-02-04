На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра

Высота сугробов в южных районах Камчатки к концу января достигла 213 сантиметров — примерно на метр выше средних многолетних значений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатгидромет.
В то же время на севере полуострова снега, наоборот, выпало меньше обычного: высота снежного покрова оказалась ниже нормы на 15–35 сантиметров.
В Петропавловске-Камчатском в январе выпало около 180% месячной нормы осадков. Однако этот показатель все же существенно ниже декабрьского рекорда: тогда количество осадков составило 316% от нормы.
На неделе 12–18 января на Камчатский край обрушился мощный циклон. Снег помогала расчищать даже военная техника Минобороны. Жителей вместо автобусов пересадили в автозаки: им легче ездить в таких условиях.
Из-за перекрытых дорог в магазинах возник дефицит продуктов. Сугробы заблокировали подъезды к домам, и некоторым жителям пришлось покидать жилища через окна.