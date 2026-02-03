Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши

Фото: IKEA

Мебельная компания IKEA выпустила портативную фиолетовую колонку в форме мыши. Устройство вошло в коллекцию Grejsimojs и будет стоить около 1200 рублей.

«Этот милый блютус-дружок дарит улыбки, заряжает танцевальной энергией и создает уют. От зажигательных кухонных ритмов до приятных сказок на ночь — у него есть все», — пишет компания.

Колонка-мышь оснащена ремешком-веревкой для удобной переноски. Разъем для зарядки спрятан на животе игрушки. Устройство также поддерживает функцию Multi-Speaker, которая позволяет объединять его с другими блютус-колонками IKEA, — так можно будет синхронно слушать музыку из нескольких источников.

1/4
© IKEA
2/4
© IKEA
3/4
© IKEA
4/4
© IKEA

Тем временем «Яндекс» прекратил поддержку первой «Станции» 2018 года. С 15 марта 2026 года колонка перестанет получать новые функции Алисы и станет первым для «Яндекса» архивным устройством.

Оно по-прежнему будет работать как колонка: можно будет слушать музыку, узнавать погоду и управлять умным домом, а также разговаривать с Алисой, но не использовать ее новые возможности.

