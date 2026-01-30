В косметологии все чаще говорят о мягком глоуапе, а не конкретных бьюти-процедурах. Главная фишка в том, что все изменения на лице должны быть неявными и мягкими . Яркий пример звездного преображения — Эмма Стоун, которая в 2025 году вошла в свою прайм эру: лицо актрисы по-прежнему выглядит естественным, но ухоженным и сияющим. Добиться похожего эффекта можно с помощью регулярных курсов биоревитализации, микроигольчатого RF-лифтинга, ботокса и SMAS-лифтинга. И поддерживающего домашнего ухода, само собой.