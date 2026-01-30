Одежда, обувь и аксессуары
«Верните мой 2016-й»
«2026 is the new 2016» — такой слоган можно все чаще встретить в соцсетях. Сложно в это поверить, но 2016-й был 10 лет назад, а подросшие зумеры и поскучневшие миллениалы наперебой скучают по своей прайм-эре, которую еще называют Obama optimistic era. В ход идут ретрофильтры на фотографиях, шипастые ботинки Lita Jeffrey Campbell, колготки в сетку, скинни-джинсы с пушистыми шубами и прочая атрибутика хипстеров. Макияж в духе 2016-го — это идеальный тон, густо накрашенные широкие брови, сложные смоки нейтральных цветов (вспоминаем мегапалетки Urban Decay) и матовая помада.
Что покупать
Олененок
Неровные пятнышки, имитирующие окрас олененка Бэмби или коровью шкуру, — самый популярный принт 2026 года. Пока в ходу оленьи пуховики и свитеры в пятнышко, а ближе к весне их сменят сумки, кеды и макси-платья с этой расцветкой.
Что покупать
Отказ от кроссовок
Весенне-летние коллекции намекают: долгая прайм-эра кроссовок, начавшаяся чуть больше 10 лет назад, движется к закату. Еще в прошлом году классические силуэты стали теснить сникерины (гибрид кроссовок с балетками) и маленькие кроссовки на тонкой подошве, а последними громкими кроссовочными релизами были прошлогодние Puma Speedcat, тоже мало похожие на привычные модели. Этой весной дизайнеры с куда большим интересом перепридумывают классические лоферы, обновленные версии балеток со шнуровкой и туфли на небольшом каблуке.
Что покупать
Броши
Симпатичная тенденция из ежегодного тренд-репорта платформы Pinterest: в 2026 году нас ждет настоящий бум этого ретроукрашения. Причем носить массивные броши полагается по-хитрому, например, подкалывая свитер и создавая узлы на ткани или на подоле юбки и вырезе платья. Мужчин тренд тоже касается: винтажные броши на рабочих куртках, пиджаках и футболках — in, значки — тотально out (если только вы не ностальгируете по 2016 году).
Что покупать
Гламоратти
Гламоратти — так в тренд-репорте Pinterest обозначили курс на моду 1980-х: массивные плечи, пауэр-дрессинг, яркие рубашки, агрессивные принты и много золота. Гламоратти созвучен бум-бум-эре — тренду 2025 года на громкую роскошь в противовес тихой: мех, обтягивающие платья, обувь на шпильках, дорогие сумки, заметные украшения. Правый поворот случился не только в политике, но и моде.
Что покупать
Кружевкор
Кружевные комбинации и топы дизайнеры показали еще в прошлом году, но в 2026-м тонкое кружево мигрирует на менее очевидные для этого материала предметы гардероба: джинсы, бомберы, головные уборы, обувь и сумки.
Что покупать
Пижамно-будуарный стиль
Не спешим прощаться с платьями-комбинациями и кружевными топами: пижамно-будуарные вещи на выход в 2026 году остаются в тренде. Правда, приобретают все более винтажный вайб — ищите нежно-розовые и кремовые сорочки и нижние платья в винтажках и на «Авито».
Пижамы на выход тоже напоминают о себе — присмотритесь к первой коллекции одежды Morpheus. В ней полосатые и однотонные хлопковые рубашки и широкие брюки пастельных оттенков — все то, что мы будем носить под пальто и свитером уже этой весной.
Что покупать
Юбки-пушистики
Стейтмент-юбки в весенне-летних коллекциях показали многие бренды: у Chanel это алые макси с нашитыми цветами, у Balenciaga — миди и макси в перьях, а у Bottega Veneta — меховушки, будто бы собранные из пипидастров. Локальная версия — «собачий пояс» Walk of Shame.
Что покупать
Сафари встречает милитари
В весенних коллекциях дизайнеры вовсю ссылаются на наряды Лары Крофт и Индианы Джонса: что-то от сафари, что-то от милитари и утилитарной рабочей униформы. Так, в весенней коллекции Isabel Marant мелькают карго-брюки и куртки-рубашки цвета хаки, у Acne Studios появляются рабочие ботинки и казаки, а у Ottolinger — технологичные топы и узкие клеши.
Что покупать
Оранж и желтый
Мимозно-желтый и апельсиновый этой весной будут повсюду — просто посмотрите на коллекции Jacquemus, Prada, Miu Miu, Dries Van Noten, Loewe или Saint Laurent и купите себе оранжевую шелковую блузу или атласную юбку цыплячьего оттенка!
Что покупать
BDSM-эстетика и немного готики
На смену матовой коже приходит блестящая и лакированная: Tom Ford в весенне-летней коллекции показывает черные и травянисто-зеленые плащи с жакетами; а Carven демонстрируют небанальное сочетание черного лака с нежно-голубой мягкой кожей и шелком. В общем, вместо очередного бежевого тренча советуем присмотреться к лаковому плащу или укороченной куртке.
Что покупать:
Гусарский жакет
С легкой руки дизайнеров Alexander Mcqueen еще прошлой осенью на подиумах стал мелькать гусарский жакет — приталенная укороченная модель с воротником-стойкой и галунами. По сути этот предмет стал предвестником завершающейся эпохи оверсайза: уже этой весной нас ждут приталенные силуэты по фигуре. Гусарский жакет пока можно разве что прятать под пуховиком, но уже весной он составит конкуренцию привычным бомберам и тренчам.
Что покупать:
Униформа
Этой весной готовимся носить униформу: и нет, речь не про рабочую куртку с воротничком, а про самые настоящие фартуки и косынки. Предвесником тренда на «униформизацию» стали весенне-летние коллекции Miu Miu, которые показали те самые темно-синие фартуки и халатики советских продавщиц, а также Calvin Klein с простыми белыми косынками ударниц труда в новой коллекции.
Что покупать:
Макияж и косметология
Мягкий глоуап
В косметологии все чаще говорят о мягком глоуапе, а не конкретных бьюти-процедурах. Главная фишка в том, что все изменения на лице должны быть неявными и мягкими. Яркий пример звездного преображения — Эмма Стоун, которая в 2025 году вошла в свою прайм эру: лицо актрисы по-прежнему выглядит естественным, но ухоженным и сияющим. Добиться похожего эффекта можно с помощью регулярных курсов биоревитализации, микроигольчатого RF-лифтинга, ботокса и SMAS-лифтинга. И поддерживающего домашнего ухода, само собой.
Что покупать:
Glitchy Glam
Интересное предсказание от Pinterest: в 2026 году актуальным станет глитч-макияж — яркий и асимметричный: с разноцветным лаком для ногтей, многоцветными стрелками и окрашиванием губ в несколько оттенков сразу.
Что покупать:
Vamp Romantic
Вспоминаем прошлогодний сезон «Уэнсдей» и снова возвращаемся к эре гламурной готики: темные блески для губ, заметный макияж глаз, мрачные смоки и графичные стрижки плюс окрашивание волос в темные оттенки.
Что покупать:
Лип комбо
Вновь завирусившийся в 2025 году бьюти-термин, обозначающий макияж губ с несколькими продуктами. Обычно это карандаш, помада и блеск, но могут быть усложнения: например, дополнительная прорисовка контура и объема тенями. Все это — для создания эффекта пухлых губ. Самое ходовое лип комбо — нюдовый карандаш плюс помада чуть более темного оттенка с блеском-плампером поверх.
Что покупать:
Усталый мейк (tired girl makeup)
Представьте свой макияж под конец рабочего дня — примерно так и выглядит tired girl makeup. По сути, зумеры вспомнили про классический миллениальский мейк-ап эпохи гранжа — вспомните Тейлор Момсен или Кейт Мосс: много туши, черный карандаш, бледная кожа и будто бы в спешке накрашенные матовой помадой губы. Для пущего эффекта можно добавить «круги» пол глазами бежевыми или коричневыми тенями. Современные вдохновительницы такого образа — модель Габриетт и актриса Дженна Ортега в образе «Венсдей». Тем, кто постарше, предлагаем ориентироваться на Анджелину Джоли из «Прерванной жизни» или Меган Фокс в «Теле Дженнифер», а заодно Кейт Мосс и Алексу Чанг в их прайм-эре.
Что покупать:
Двойная челка
В 2026 году актуальными остаются все варианты коротких причесок: пикси и боб, гладкие каре, шегги и слегка удлиненные вулфкаты. Из относительно свежего и любопытного — каскадная челка: ровный срез по середину лба или по брови и более длинный, но такой же ровный срез на двух прядях у лица. Конечно, пригодятся средства для укладки.
Что покупать:
Желейный мейкап
Желейные текстуры, популярные в сегменте корейской косметики, с нами уже который год, а в 2026 тренд даже получил свое название — gimme gummy. Пополняем косметичку блесками, румянами и тенями с соответствующим финишем. Ходовые оттенки — как из пачки мармеладных мишек: нежно-зеленый, ярко-розовый и красный, полупрозрачный желтый и голубой.