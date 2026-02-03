Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы

Ранее синоптики уже сообщали, что с 30 января по 3 февраля Москву накроют аномальные морозы. Говорилось, что в эти дни среднесуточная температура воздуха может быть на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до –25 градусов.