Маколей Калкин прокомментировал смерть Кэтрин О’Хары

«Мама. Я думал, у нас есть время. Я хотел больше. Я хотел посидеть на стуле рядом с тобой. Я слышал тебя. Но у меня осталось так много, что я хотел бы сказать. Я люблю тебя. Я увижу тебя позже», — написал актер.