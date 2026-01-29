В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в XXI веке зацвело авокадо

Жители и гости столицы смогут увидеть цветение авокадо гватемальского в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве на фестивале «Тропическая зима», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ботсада.



Отмечается, что это первое цветение этого растения в ботаническом саду в XXI веке. Этому экземпляру авокадо 11 лет, оно выращено из семян, привезенных из Перу любителем Станиславом Кучуком в 2015 году.



Всего в коллекции сада два дерева авокадо, но сейчас распустилось только одно. Цветки практически не пахнут, привлекая насекомых не ароматом, а нектаром и массовостью цветения. В природе авокадо опыляется пчелами и другими насекомыми, а в оранжерее опыление проведут ручным методом, хотя неизвестно, насколько оно будет успешным. «Даже без формирования плодов само цветение — важное событие и представляет значительную научную ценность», — сказали сотрудники сада.



