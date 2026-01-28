В Москве могут переименовать часть улиц в честь храмов

«Ко мне обратились из Генплана Москвы со следующей инициативой. Они считают необходимым поддержать одну из древнейших, наряду с географической проекцией и закреплением фамилий, традицию московских топонимик ― наименовывать улицы по расположенным на них храмах, как у нас в старой Москве», ― сообщил он на семинаре для настоятелей строящихся храмов, который проходил в храме Христа Спасителя (цитата по ТАСС).