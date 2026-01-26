Итан Хоук выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза

Дочь персонажа, которого сыграл актер, в картине сыграла Эйви Берри. Реальная дочь Хоука же, Майя Хоук, недавно появилась в финальном сезоне сериала «Очень странные дела». Итан признался, что хотел бы однажды появиться с Майей на одном экране. Ранее отец и дочь уже работали вместе над лентой «Дикая кошка», но в нем Майя выступала в качестве актрисы, а Итон был режиссером.