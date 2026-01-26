ChatGPT использует информацию из энциклопедии Илона Маска Grokipedia

В ответах пользователю ИИ-чат-бот ChatGPT опирается в том числе на информацию из энциклопедии Grokipedia, запущенной Илоном Маском, обнаружил Tech Crunch.
По данным издания, модель GPT-5.2 сослалась на Grokipedia девять раз при ответе более чем на дюжину вопросов. При этом ChatGPT не использовал этот источник, когда речь шла о темах, неточность Grokipedia в которых широко освещалась в СМИ — например, об эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Энциклопедия Grokipedia была запущена в октябре 2025 года как альтернатива «Википедии». Илон Маск, некогда восхищавшийся этим ресурсом, в последние годы обвинял его в продвижении либеральных взглядов. В сентябре 2025 года он анонсировал Grokipedia, которая, по его словам, должна быть политически непредвзятой.
«Grok создал около миллиона статей, задействовав большое количество вычислительных ресурсов. Вы сможете попросить Grok добавить, изменить или удалить статьи — и он либо выполнит действие, либо объяснит, почему не будет этого делать», ― отметил Маск.
«Цель Grok и сайта Grokipedia.com — истина, полная истина и ничего, кроме истины. Мы никогда не будем идеальны, но, несмотря на это, будем стремиться к этой цели», ― добавил он.
Как отмечает The Washington Post, страница самого Маска в Grokipedia гораздо более хвалебна, чем статья о предпринимателе в «Википедии».
СМИ неоднократно критиковали Grokipedia за предвзятые и недостоверные утверждения. В публикациях приводились примеры статей, где, в частности, утверждалась связь порнографии с кризисом СПИДа или предлагались «идеологические обоснования» рабства.