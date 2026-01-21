A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
ChatGPT научится определять возраст пользователя

Фото: Frimufilms/Freepik

Нейросеть ChatGPT научится определять, принадлежит ли учетная запись пользователю младше 18 лет. В таком случае система автоматически активирует дополнительные настройки безопасности. Об этом сообщает компания OpenAI.

Если алгоритм сочтет владельца аккаунта несовершеннолетним, для него будет ограничен доступ к чувствительному контенту. В число заблокированных тем войдут: насилие и жестокость, вирусные челленджи, пропагандирующие рискованное или опасное поведение, сексуализированные, романтические или жестокие ролевые игры, а также контент, пропагандирующий экстремальные стандарты красоты, нездоровые диеты и бодишейминг.

Система будет прогнозировать возраст на основе анализа тем разговоров и времени суток, когда пользователь активен в чате. Если ChatGPT ошибется, совершеннолетний пользователь сможет подтвердить свой возраст через сервис Persona: необходимо предоставить селфи в реальном времени и удостоверение личности.

Ранее стало известно, что в бесплатной версии ChatGPT появится реклама. На первом этапе тестовые группы будут сформированы из пользователей бесплатной версии сервиса в США. Рекламные блоки будут четко обозначены и размещены отдельно от ответов нейросети. Их показ не повлияет на содержание генерируемых ответов.

