ChatGPT научится определять возраст пользователя

Если алгоритм сочтет владельца аккаунта несовершеннолетним, для него будет ограничен доступ к чувствительному контенту. В число заблокированных тем войдут: насилие и жестокость, вирусные челленджи, пропагандирующие рискованное или опасное поведение, сексуализированные, романтические или жестокие ролевые игры, а также контент, пропагандирующий экстремальные стандарты красоты, нездоровые диеты и бодишейминг.