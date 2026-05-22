Россиянка купила дворец в Беларуси за 2,3 тысячи рублей

Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Беларуси за 90 белорусских рублей (около 2300 российских рублей). Об этом сообщило агентство Sputnik Беларусь.



Здание находилось в состоянии запустения с 2010 года. Городские власти выставили его на торги за символическую цену.



Новая владелица планирует открыть здесь апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы. Как рассказала Татьяна корреспонденту Sputnik, приобрести дворец было ее мечтой с детства. «Все девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами», — добавила она.



Радзивиллов в Беларуси считается историко-культурной ценностью второй категории. Возводил здание 1751 года постройки итальянский архитектор Доменико Фонтана.



«Дворец был построен на средства Доминика и Николая Фаустина Радзивиллов. Но это спорный вопрос, потому что есть сведения, что дворец (либо каменный, либо деревянный), уже был здесь в XV веке. Его построили представители древнего рода Кежгайлов в поместье Гезгалы, но крестоносцы напали, сожгли его и Кежгайлы перенесли свой дворец сюда в Дятлово», — рассказала руководитель местного музея.



За последние сто лет это место несколько раз меняло свое предназначение — он был школой, больницей, военным госпиталем, приютом для девочек. С 1938 года до 2010-го в нем размещалась городская стоматология.