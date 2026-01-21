Тейлор Свифт стала самой молодой артисткой, вошедшей в Зал славы авторов песен

Тейлор Свифт вошла в число членов Зала славы авторов песен. Об этом сообщает Variety.



36-летняя Свифт стала самой молодой женщиной, попавшей в организацию. Из мужчин только Стиви Уандер был удостоен этой чести в более раннем возрасте — 32 года.



Помимо Тейлор Свифт в Зал славы вошли Аланис Мориссетт, Кенни Логгинс, Кристофер «Трики» Стюарт, Пол Стэнли и Джин Симмонс из группы Kiss, а также Уолтер Афанасьев, Терри Бриттен и Грэм Лайл. Церемония состоится в июне.



Зал славы авторов песен — общественная организация, созданная в поддержку композиторов и авторов популярных композиций. Она появилась в 1969 году. Штаб сообщества размещен в Нью-Йорке. Среди его членов: Долли Партон, Брюс Спрингстин, Мик Джаггер, Элтон Джон и другие.



Недавно Тейлор Свифт обновила собственный рекорд в Великобритании. Ее сингл «The Fate of Ophelia» провел седьмую неделю на вершине национального хит-парада Official Singles Chart.