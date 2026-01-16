Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»
В 2025 году россияне совершили рекордные 1,3 млн поездок в Грузию

Фото: Wirestock/Freepik

В 2025 году российские туристы совершили около 1,3 млн поездок в Грузию. Этот показатель стал рекордом и превысил результат 2024 года на 13,1%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной администрации туризма Грузии.

Всего за прошлый год Грузию посетили более 5,5 млн иностранных туристов — на 8,4% больше, чем в 2024 году. Россияне составили 22,5% от общего потока гостей.

Среди других наиболее частых посетителей — граждане Турции (883 тыс. визитов), Армении (532 тыс.), Израиля (382 тыс.) и Азербайджана (231 тыс.).

По данным сервиса Travelata, самым популярным направлением новогоднего отдыха россиян стал Египет. На него пришлось 27% всех бронирований.

Далее следуют ОАЭ (15%), Таиланд и Турция (по 13%). Российские направления занимают пятую строчку с долей 11% — это ниже показателя прошлого года (15%).

