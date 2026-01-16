Ночь с 15 на 16 января в Москве стала самой холодной за две недели

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Роберт Дауни-младший сравнил актерскую игру Тимоти Шаламе в «Марти Великолепном» с двойным затмением
Книги о Высоцком, Бритни Спирс и Цое стали самыми популярными биографиями музыкантов у россиян
По «Финесу и Фербу» выйдет третий полнометражный фильм о путешествиях во времени
По «Фоллауту» снимут реалити-шоу
Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказывают о работе над «Грозовым перевалом» в новом отрывке
«The Dreadful» с Китом Харингтоном и Софи Тернер выйдет в российский кинопрокат. Смотрим трейлер
Энн Хэтэуэй снимется в криминальном сериале «Fear Not» о маньяке Стивене Морине
THR: HBO задумывает продолжение «Игры престолов», посвященное Арье Старк
Warner Bros. опубликовала трейлер фильма «Невеста» Мэгги Джилленхол о подруге Франкенштейна
Blackpink анонсировали новый мини-альбом «Deadline»
Кейт Бланшетт сыграет маму Иккинга в «Как приручить дракона-2»
Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи
Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде
Создательница «Девчонок из Дерри» показала трейлер нового проекта — «Как попасть в рай из Белфаста»
Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»
Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift
В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»
«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки
YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей

Ночь с 15 на 16 января в Москве стала самой холодной за две недели

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние две недели, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Температура на метеостанции ВДНХ опустилась до –12,1 градуса — холоднее в этом году было только 2 января.

В Московской области теплее всего оказалось на севере. Самой теплой точкой стал Сергиев Посад, где зафиксировали –7,3 градуса. Сильнее всего мороз ударил по западным районам: в Можайске ночной минимум составил –19,4 градуса.

В целом в регионах Центрального федерального округа морозно: в ночь с 15 на 16 января температура опускалась ниже –20 градусов в Курской, Орловской, Тульской и Рязанской областях. В Брянской и Калужской областях столбики термометров показывали менее –25 градусов. Холоднее всего было в Смоленской области: в Ельне зафиксировали –27,8 градуса.

Пик наступающей холодной волны в Москве придется на выходные: ночные температуры приблизятся к отметке –20 градусов. Уже в понедельник морозы заметно ослабеют.

