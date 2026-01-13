Кит Харрингтон признался, что его разозлила петиция о пересъемке финала «Игры престолов»
«Афиша» и «Зарядье» при поддержке Сбера провели серию культурных мероприятий

Фото: «Афиша»

В декабре 2025 года — январе 2026 года «Афиша» совместно с концертным залом «Зарядье» при поддержке Сбера провели серию культурных мероприятий — от концертов классической музыки до детской сказки.

Для детской аудитории были организованы девять показов интерактивного спектакля-концерта «Волшебная одиссея. Миссия „Новый год“» с участием Московского государственного симфонического оркестра и театра «Странствующих кукол господина Пэжо».

© «Афиша»
© «Афиша»

Для взрослых 13 декабря прошел концерт хора musicAeterna под управлением Виталия Полонского. Были исполнены 40-голосный мотет Томаса Таллиса Spem in Alium, сочинения Баха, Мендельсона и Пуленка.

14 декабря был показан спектакль-концерт «Гамлет» с участием Евгения Миронова и Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина. В постановке объединились шекспировский текст и музыка Дмитрия Шостаковича.

© «Афиша»
© «Афиша»

Генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров так говорит о сотрудничестве с «Зарядьем»: «Это партнерство — синергия высочайшей музыкальной экспертизы и нашей уникальной компетенции как эксперта лайфстайла и одного из лидеров театрально-концертного билетного рынка. Наша общая задача — создавать события, где безупречная организация и глубина содержания обеспечивают зрителю комплексный опыт на всех этапах мероприятия: от удобной покупки билетов и бронирования до приятных эмоций непосредственно в зале».

Все мероприятия были реализованы при поддержке Сбера и были эксклюзивно доступны для покупки на «Афише».

