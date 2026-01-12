Джордж Клуни назвал Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано и Оуэне Уилсоне

Американский актер Джордж Клуни назвал режиссера Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано, Оуэне Уилсона и Мэттью Лилларда. Об этом сообщил Variety.
Клуни отметил на церемонии вручения награды AARP Movies for Grownups Awards, что для него было честью поработать с этими тремя артистами. Он добавил, что его последний фильм «Джей Келли» сняли люди, которые любят актеров.
«Люди, которых я знаю большую часть своей жизни… на самом деле, большинство из них — актеры. Я испытываю к ним большую симпатию, и мне неприятно наблюдать за тем, как люди проявляют жестокость. Мы живем во времена жестокости. Нам не нужно усугублять ситуацию», — подчеркнул Клуни.
В декабре 2025 года автор «Криминального чтива» рассказал о своих нелюбимых актерах. Тарантино назвал Дано «самым слабым» артистом в Гильдии киноактеров, а также признался, что «терпеть не может» Уилсона. Режиссеру также не нравится Лиллард.
В 2024 году Тарантино высказался и о самом Клуни. Он заявил, что актер не является кинозвездой. Клуни признался в интервью в ответ, что его «немного раздражает», что кинематографист наговорил о нем «всякой гадости».