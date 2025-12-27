Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»

Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура Love on Tour
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга

Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»

Фото: Artists Equity

На Netflix вышел новый тизер криминального триллера «Лакомый кусок». Его представили Мэтт Деймон и Бен Аффлек, которые сыграли в нем главные роли. Премьера на платформе состоится 16 января 2026 года.

По сюжету полицейские из Майами находят тайник с миллионами долларов. Герои забирают деньги, подрывая доверие внутри команды. Ситуация усугубляется, когда о находке узнают посторонние.

Видео: Netflix

Режиссером и сценаристом картины выступил Джо Карнахан, работавший над фильмами «Кровь, наглость, пули и бензин», «Наркобарон», «Козырные тузы» и «Команда „А“». Продюсированием ленты занимались Деймон и Аффлек через свою компанию Artists Equity, которую они запустили в 2022 году.

Первым их проектом стала спортивная драма «Air: Большой прыжок». Также они выступили продюсерами документального фильма «The Greatest Love Story Never Told» о записи нового альбома Дженнифер Лопес и экранизации романа «Такие мелочи» Клэр Киган с Киллианом Мерфи, Кираном Хайндсом и Эмили Уотсон.

Расскажите друзьям