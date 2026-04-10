Шестой сезон «Эмили в Париже» снимут в Греции и Монако

Шестой сезон сериала «Эмили в Париже» снимут в Греции и Монако. Об этом сообщил Entertainment Weekly.
Съемки новых эпизодов стартуют уже в мае. В них примут участие, как ожидается, Лили Коллинз, Лукас Браво, Эшли Парк и Пол Форман. Ранее Коллинз заявляла, что хотела бы работать над продолжением шоу именно в Греции.
Зрители также ждут возвращения в свежих сериях Филиппин Леруа-Болье, Люсьена Лависконта, Сэмюела Арнольда, Бруно Гуэри. Каким будет сюжет шестого сезона, создатель сериала Даррен Стар пока не раскрывает.
Первые сезоны «Эмили в Париже» разворачивались преимущественно во Франции, но затем сериал стали снимать и в других локациях в Европе. Герои шоу побывали в Риме, Венеции и Сен-Тропе.
Пятый сезон, действие которого сконцентрировалось в Италии, вышел на Netflix в декабре. В начале января стало известно, что «Эмили в Париже» продлили на шестой сезон.