Шестой сезон «Эмили в Париже» снимут в Греции и Монако

Фото: Netflix

Шестой сезон сериала «Эмили в Париже» снимут в Греции и Монако. Об этом сообщил Entertainment Weekly.

Съемки новых эпизодов стартуют уже в мае. В них примут участие, как ожидается, Лили Коллинз, Лукас Браво, Эшли Парк и Пол Форман. Ранее Коллинз заявляла, что хотела бы работать над продолжением шоу именно в Греции.

Зрители также ждут возвращения в свежих сериях Филиппин Леруа-Болье, Люсьена Лависконта, Сэмюела Арнольда, Бруно Гуэри. Каким будет сюжет шестого сезона, создатель сериала Даррен Стар пока не раскрывает.

Первые сезоны «Эмили в Париже» разворачивались преимущественно во Франции, но затем сериал стали снимать и в других локациях в Европе. Герои шоу побывали в Риме, Венеции и Сен-Тропе.

Пятый сезон, действие которого сконцентрировалось в Италии, вышел на Netflix в декабре. В начале января стало известно, что «Эмили в Париже» продлили на шестой сезон.

