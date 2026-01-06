Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал «Эмили в Париже» на шестой сезон, сообщает Deadline.
Видео с анонсом также опубликовал официальный аккаунт сериала в соцсетях. На нем Лили Коллинз, исполнительница главной роли, задувает свечу с числом «6» в круассане.
В пятом сезоне, вышедшем 18 декабря, героиня отправилась в Италию: она побывала в Венеции и Риме. Ее начальница Сильви назначила Эмили руководительницей нового римского филиала маркетингового агентства Agence Grateau. При этом создатели намекали, что связь героини с Парижем не прервется.
Возможно, в шестом сезоне Эмили отправится в Грецию. В последней серии пятого сезона ее бывший любовный интерес Габриэль прислал ей открытку с приглашением присоединиться к нему в Греции.
Ранее на премьере пятого сезона Лили Коллинз рассказала, что одна из сцен заставила ее плакать, но не от грусти, а от смеха. Речь идет об эпизоде, где она и Эшли Парк (играет роль Минди) надели маски. «Мы не могли перестать смеяться, буквально плакали», — рассказала Коллинз.