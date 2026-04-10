10-летняя девочка написала письмо в НАСА с просьбой вновь сделать планетой Плутон. Ей ответили

10-летняя девочка по имени Каэла написала письмо в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА). Она попросила вернуть Плутону статус планеты — и получила ответ.
Каэла призналась в обращении, что очень хочет, чтобы Плутон снова стал планетой. Девочка привела три причины, почему так должно случиться.
«Во-первых, он часть нашей Солнечной системы и раньше был планетой. Во-вторых, он карликовая планета и заслуживает быть настоящей планетой. В-третьих, это сделало бы многих людей счастливыми», — написала Каэла.
Школьница отметила, что понимает, что решение о смене статуса Плутона может не зависеть от НАСА. «Но если это так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сделайте его планетой», — попросила Каэла.
Девочка добавила, что ее друзья также будут очень рады, если Плутон станет планетой. В дополнение Каэла привела несколько фактов о Плутоне, чтобы показать, что она обладает определенными знаниями о нем.
Администратор НАСА Джаред Айзекмен не остался равнодушным к обращению школьницы и ответил ей в соцсети X. «Каэла, мы изучаем этот вопрос», — заверил он.
Другие пользователи поддержали призыв Каэлы. Они признались, что расстроились, когда Плутон перестали считать планетой. По мнению некоторых, это было мелочно — исключать Плутон из числа планет, поскольку он карлик.
Плутон открыли в 1930 году. Его перестали считать девятой планетой Солнечной системы 24 августа 2006 года. Решение приняли на 26-й Генассамблее Международного астрономического союза в Праге на основе того, что у Плутона аномальная орбита. А кроме того, в Солнечной системе много других крупных объектов.