Кэмерон Диас снимется в сиквеле «Отряда Беверли-Хиллз». Его поставит Клеа ДюВалл

Американская актриса Кэмерон Диас снимется в сиквеле комедии «Отряд Беверли-Хиллз», который поставит Клеа ДюВалл («Самый счастливый сезон», «В поисках Аляски», «Покерфейс»). Об этом сообщил Deadline.
Фильм выпустит студия TriStar Pictures. Детали сюжета пока держатся в секрете. ДюВалл выступит сценаристкой и режиссером картины. Продюсерами проекта станут Лоренс Марк («Величайший шоумен»), Диас и Кэтрин Пауэр.
Оригинальная лента вышла в 1989 году. В ее основе были события из жизни сценаристки Авы Фрайс. Фильм рассказывал об избалованной домохозяйке, кторая пытается доказать дочери, что может быть лидером отряда девочек-скаутов.
«Отряд Беверли-Хиллз» снял Джефф Канев по сценарию Памелы Норрис и Маргарет Оберман. Производством занималась Weintraub Entertainment.
Кэмерон Диас вернулась к актерской карьере после более чем десятиетнего перерыва. Она появилась в комедийном боевике «Снова в деле». В будущем Диас можно будет увидеть в черной комедии «Выход», боевике «Плохой день» и безымянном ромкоме.
Также СМИ сообщали, что Диас сыграет вместе с Бенисио Дель Торо в фильме «Реконструкция» («Reenactment») Гранта Сингера. Режиссер поставит ленту по собственному сценарию. Сюжет будущего проекта держится в секрете.