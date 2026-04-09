Лерчек сбрила волосы, которые начали выпадать из‑за лечения рака

В Москве выпал снег
Кэмерон Диас снимется в сиквеле «Отряда Беверли-Хиллз». Его поставит Клеа ДюВалл
Фильм по Metal Gear Solid снимут авторы последнего «Пункта назначения»
Депздрав Москвы: без вреда для здоровья можно съесть не более 10 граммов шапочки для кулича
Фонд «Второе дыхание» открыл сбор пожертвований для выпускных нарядов школьникам из малоимущих семей
Вдохновленный группой Green Day фильм с Маккенной Грейс получил новое название
Россияне стали проводить на четверть меньше времени в Telegram
Эмма Робертс вновь cыграет Мэдисон Монтгомери в «Американской истории ужасов»
Создатели «Дьявол носит Prada-2» представили журнал Runway, который выпускала Миранда Пристли
С 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Тех-Френдли Викенд»
«Они делают это каждый год»: Майкл Дж.Фокс отреагировал на сообщения в СМИ о своей смерти
Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон прокомментировал смерть актера Ангуса Клауда
Звезды «Игры престолов» и «Теда Лассо» снимутся в третьем сезоне «Уэнсдей»
Исследование: зумеры ходят в кино чаще, чем все старшие поколения
Появились кадры мультфильма Netflix про сводных сестер Золушки. Принцессу озвучила Аманда Сейфрид
Софи Тэтчер на постере «Ее личного ада»
В столице запустили второй Московский трамвайный диаметр протяженностью 33 километра
Журналистка «Афиши Daily» Шура Богачева выступит на фестивале современной музыки в Екатеринбурге
Майкл Шин и Дэвид Теннант на первом постере «Благих знамений-3»
Салли Филд и Льюис Пуллман в трейлере экранизации «Необычайно умных созданий»
Умер актер из «Игры престолов» Майкл Патрик
«Литрес»: спрос на книги о космонавтике вырос за последний месяц в РФ на 83%
Лишь 28% мужчин готовы на отношения с партнершей с детьми. Среди женщин таких 70%
В Ростове-на-Дону начались съемки байопика «Баста. Начало игры»
«Королеву кетамина», поставлявшую наркотики Мэттью Перри, приговорили к 15 годам тюрьмы
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля: «Минотавр» Звягинцева вошел в основной конкурс
Роботы-доставщики «Яндекса» появились в Подмосковье
В преддверии сиквела «Мумии» Брендан Фрейзер прокатился на одноименном аттракционе

Лерчек сбрила волосы, которые начали выпадать из‑за лечения рака

Фото: соцсети

В инстаграме* блогера Валерии Чекалиной появилось видео, на котором она сбривает свои волос. Они начали выпадать из-за лечения рака.

«Выпадение началось после первой химии, я видел, как тебе было сложно каждый раз расчесываться и убирать волосы большими клоками. И ты приняла правильное решение — побриться налысо, чтобы не позволить этому процессу красть твою  красоту по капле», — рассказал ее парень Луис Сквиччиарини, который сейчас ведет ее аккаунт.

Видео: @ler_chek

8 марта стало известно, что у Лерчек диагностировали рак желудка. По словам бойфренда Валерии Луиса Сквиччиарини, у нее рак с метастазами в легких.

Онкологическое заболевание обнаружили вскоре после того, как Лерчек родила четвертого ребенка — сына от Сквиччиарини. Ребенок здоров. По словам его отца, медиков обеспокоило состояние плаценты женщины.

Сквиччиарини поделился, что позвонки Чекалиной начали разрушаться, и девушке провели операцию на позвоночнике. 14 марта Валерия начала химиотерапию, 16 марта — лучевую. По словам адвокатов, Лерчек потеряла зрение на правом глазу из‑за поражения костей черепа.

В октябре 2024 года в отношении блогерши завели уголовное дело о переводе в ОАЭ более 251 млн рублей с использованием подложных документов. С тех пор она была под домашним арестом. 16 марта Гагаринский районный суд Москвы приостановил рассмотрение уголовного дела Чекалиной. Меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

*  Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

