В биографии Роберта Кеннеди-младшего утверждается, что он упрекал свою жену Мэри в лишнем весе

В книге журналистки Изабель Винсент «Роберт Ф.Кеннеди-младший: Падение и восхождение» описываются трудности в браке нынешнего министра здравоохранения США с его второй женой Мэри Ричардсон Кеннеди, которая покончила с собой в 2012 году.
Автор использовала интервью и личные дневники Мэри, чтобы показать ее борьбу с ролью жены Кеннеди, депрессией и алкоголизмом, тяжелый развод и последние месяцы жизни. В отрывке для People Винсент пишет, что Мэри была «в ужасе» от издевательств со стороны Кеннеди, «особенно во время бракоразводных переговоров».
Через три дня после того, как Роберт Ф.Кеннеди-младший подал на развод, Мэри была арестована за вождение в нетрезвом виде и в итоге признала себя виновной.
«Мэри не хотела разводиться и лишаться опеки над детьми. После арестов она посещала собрания анонимных алкоголиков, но больше всего она изучала дневники Кеннеди. Во многом она пыталась убедить себя в том, что почти 20 лет была замужем за хроническим ловеласом», — говорится в отрывке.
Источник, на который ссылается автор книги, рассказывает, как Мэри «ждала и надеялась на Бобби» в последний год своей жизни. «А Бобби жестоко отзывался о ее лишнем весе, говорил, что она растратила свою красоту. Он обнимал ее и критиковал. Это было ужасно», — говорит источник.
Кеннеди и Мэри поженились в апреле 1994 года, вскоре после его развода с первой женой. У пары родилось четверо детей. Кеннеди подал на развод в 2010 году, Мэри покончила с собой в 2012 году до завершения процесса.
Несмотря на то что к моменту смерти Мэри у Кеннеди уже были отношения с его нынешней, третьей женой, актрисой Шерил Хайнс, близкий друг утверждает, что «самоубийство Мэри — это груз, который он будет нести до конца жизни».