Оценка поведения в школах будет вестись по трехбалльной шкале

Фото: Annie Spratt/Unsplash

В 89 школах семи регионов России завершился эксперимент по введению оценки за поведение. По его итогам в 2026–2027 учебном году трехбалльную систему протестируют в 10 школах каждого региона страны, а в 2027–2028 году она будет внедрена во всех школах.

Тестировались три варианта: зачет/незачет, трех- и пятибалльная шкала. Наиболее успешной оказалась вторая — с делением поведения на образцовое, допустимое и недопустимое. «[Такая шкала] отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, прозрачностью для всех участников образовательных отношений и оптимальной дифференциацией без избыточности», — пояснила заместитель Минпросвещения Ольга Колударова.

Введение в школах оценок за поведение Минпросвещения одобрило еще в 2024 году. С предложением вернуть в школы оценки за поведение выступил глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию ведомства. По его мнению, это может оказать положительное влияние на дисциплину среди учащихся.

Позже идею поддержал Владимир Путин. «Если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Она должна быть равноценной с другими оценками», — сказал президент России на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2024 года.

