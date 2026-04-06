В Токио обнаружили 102 ранее неизвестных снимка The Beatles

Фото: @Green Pepper/X

В архиве концертно-спортивного зала «Ниппон будокан» обнаружили более 100 ранее неизвестных фотографий The Beatles, сделанных во время гастролей в 1966 году. Об этом сообщили в Х представители зала «Ниппон будокан» в Токио.

Там напомнили, что коллектив выступал в Японии с 30 июня по 2 июля 1966 года и дал концерт в «Ниппон будокан», который ранее использовали для соревнований по боевым искусствам. Всего было найдено 102 черно-белых негатива, на которых изображены фрагменты концерта, а также подготовка к выступлению.

На одном из снимков Джон Леннон рассматривает японскую куклу «Фукусукэ», считающуюся символом удачи. Позднее ее изображение использовали в оформлении альбома «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», выпущенного в 1967 году. При этом часть неопубликованных кадров с того периода уже находили в 2009 году.

В апреле 2028 года выйдут четыре отдельных фильма о The Beatles режиссера Сэма Мендеса. Каждый будет посвящен одному участнику группы. Роль Пола Маккартни исполнит Пол Мескал («Нормальные люди»), Джона Леннона ― Харрис Дикинсон («Плохая девочка»), Джорджа Харрисона ― Джозеф Куинн («Очень странные дела»), Ринго Старра ― Барри Кеоган («Солтберн»).

