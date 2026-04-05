Звезда «Малькольм в центре внимания» отказался от участия в перезапуске ради учебы в Гарварде

Фото: Fox Television Studios

Эрик Пер Салливан, сыгравший Дьюи в культовом сериале «Малькольм в центре внимания», не вернется в перезапуск шоу на Disney+. Об этом рассказала его бывшая коллега Джейн Качмарек.

По ее словам, актер отказался от «целых куч денег», чтобы сосредоточиться на учебе. Сейчас 34-летний Салливан, который не снимался с 2010 года, получает степень магистра по викторианской литературе в Гарварде.

Фрэнки Муниц, исполнитель главной роли, подтвердил, что команда знала об отказе Салливана заранее. «Он очень счастлив в жизни, которую создал вне шоу-бизнеса. Он принял решение не возвращаться, и мы полностью его уважаем», — пояснил актер.

Роль Дьюи в перезапуске под названием «Life‘s Still Unfair» исполнит Калеб Эллсворт-Кларк («Фарго»). В проект также вернутся Фрэнки Муниц, Брайан Крэнстон, Джейн Качмарек, Кристофер Мастерсон и Джастин Берфилд.

Сюжет развернется вокруг повзрослевшего Малькольма, который воспитывает дочь. Премьера состоится на Disney+ в конце 2026 года. Точная дата пока не объявлена.

