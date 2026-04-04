В российских магазинах появились шапки от кулича

Шапочку от кулича к Пасхе вместо целого десерта начали продавать в России.



В соцсетях появилось видео из магазина сети «Пятерочка», в котором покупательница рассказала, что увидела на полках шапочки от бренда «Смак». В «Яндекс Лавке» также можно найти кексы в виде верхушек от кулича от бренда SweetMarin.



«Этот десерт — для тех, кто в куличе больше всего любит верхушку. Лимонный кекс покрыли щедрым слоем помадки и украсили миксом праздничных посыпок», — говорится в описании.



В прошлом году похожий продукт предлагали в сети московских кофеен «Андерсон». «Если честно, то мы вдохновлялись мемами из соцсетей о том, что „самое вкусное в куличе — это шапочка“, „как правильно есть кулич“ и многими другими. Смеялись, обсуждали, а потом посмотрели рынок — никто раньше не делал только одну „шапочку“, и мы решили попробовать», — рассказывали в компании изданию «Подъем».