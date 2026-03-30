Московское кафе открыло вакансию дегустатора шапочек куличей

Фото: Irenna_____/Pixabay

В Москве кафе открыло вакансию дегустатора шапочек куличей. Об этом сообщило информагентство «Москва» со ссылкой на карьерного эксперта центра «Профессии будущего» Марию Васильеву.

Она рассказала, что заведение ищет человека, который сможет пробовать большое число изделий и оценивать внешний вид верхушки пасхальных угощений. Сколько кафе готово платить за такие услуги, специалист не поделилась.

«К кандидату предъявляются следующие требования: любовь к кондитерским изделиям, чувство вкуса и эстетический интеллект, а также готовность пробовать более 10 позиций в час. А в сопроводительном письме соискателей просят указать, почему они любят именно шапочки куличей», — добавила Васильева.

По ее словам, в столице появились и другие специфические вакансии в преддверии Пасхи. Одна крупная кондитерская компания ищет фасовщиков куличей.

«Специалистам предстоит упаковка и укладка готовой продукции, стикеровка, маркировка и контроль качества. За такую работу предлагают от 4 тыс. руб. за смену, а при вахтовом графике доход может достигать 300 тыс. рублей», — отметила Васильева.

