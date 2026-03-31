В Москве хозяева бросили 11-летнего кота Барсика в аэропорту и улетели

В Москве 11-летнего кота Барсика бросили в аэропорту: хозяева оставили переноску с животным и улетели. Об этом сообщается в телеграм-канале «Москвач. Новости Москвы».
У хвостатого с собой был паспорт с указанием возраста и прививок. По данным 360.ru, питомца забрала сотрудница аэропорта Надежда. Она рассказала, что хозяева кота не из Москвы и даже не из области. Кота, по ее словам, скорее всего, не допустили к рейсу, так как у него был не весь пакет документов.
«Хозяйка пожилая, очень сильно болеет. Поэтому у нее не было другого выбора. Она звонила своим знакомым, но приехать в Москву и забрать котика было некому, поэтому сложилась такая безвыходная ситуация», — рассказала Надежда.
Женщина отметила, что питомец на передержке у нее еще с декабря. По словам Надежды, неделю он не ел и не пил. После безуспешных попыток пристроить животное, сотрудница аэропорта написала волонтеру Марине и знакомому врачу-ветеринару. Те разместили посты о том, что кот ищет новый дом, и об истории Барсика узнали в соцсетях.
«Вчера получили отклик от многих неравнодушных людей, кто готов взять Барсика себе, и ведем собеседования. Сегодня, будем надеяться, котик найдет семью», — сказала волонтер Марина.
В 2025 году москвичка Эльвира Гараева потеряла кота Федоса в поезде, когда возвращалась из Улан-Удэ в Москву. Позже оказалось, что животное скрывалось в конструкциях вагона. К тому времени состав уже сменил маршрут и держал курс на Нерюнгри. Спустя шесть дней муж Эльвиры прилетел в Нерюнгри и забрал питомца.
В 2024 году общественный резонанс вызвала история с другим котом — Твиксом. Его высадили из поезда утром 11 января на стоянке в Кирове. Животное возвращалось в Петербург из Екатеринбурга, где ему сделали операцию. Поисками Твикса занимались около 5000 волонтеров, однако спасти его не удалось. Утром 20 января кот был обнаружен мертвым в Кирове.
В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и приняли новые правила по перевозке животных. В частности, потерявшихся животных запретили высаживать из поезда на улицу. Теперь если их хозяев не найдут, то питомцев передадут работникам вокзала.