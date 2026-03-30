В Петербурге выставят на аукцион автограф Сергея Довлатова

В Петербурге на аукционе выставят автограф писателя и журналиста Сергея Довлатова. Об этом cообщил ТАСС со ссылкой на аукционный дом «Литфонд».
Торги состоятся 2 апреля, они будут посвящены третьей волне литературной эмиграции в США. Стартовая стоимость автографа Довлатова, оставленного на экземпляре повести «Ремесло», составит 42 тыс. рублей.
Вместе с книгой, адресованной художнице Алевтине Игнатьевой, продадут издание «Мой акцент» авторства самой Игнатьевой. Лот с автографом Довлатова считается одним из самых ценных на грядущем аукционе.
На торгах представят также полный комплект литературного журнала «Эхо», который издавали в Париже Владимир Марамзин и Алексей Хвостенко. В нем можно найти подписи Эдуарда Лимонова, Михаила Шемякина и Марамзина. 14 номеров преложат по стартовой стомости в 25 тыс. рублей.