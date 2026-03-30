Роль Пьера Безухова в «Войне и мире» Сарика Андреасяна исполнит Николай Шрайбер

HBO приступил к работе над вторым сезоном «Гарри Поттера»
Разработчики Cut the Rope выпустили заявление: грузовик с батончиками KitKat украл не Ам Ням
«Афиша» и «Ленком» показали саундраму на станции «Курская» в День театра
Сцену с астрофагами в «Проекте „Конец света“» сняли с помощью проволочной сетки и воды
Роберт Паттинсон и Зендая назвали любимые фильмы с участием друг друга — «Маяк» и «Претенденты»
Синоптик рассказал, что в Москве растаял почти весь снег
Сезон фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» откроется 25 апреля
Миранда Пристли теперь ездит на Maybach: Mercedes стал партнером «Дьявол носит Prada-2»
В Италии неизвестные в масках украли из музея картины Ренуара, Сезанна и Матисса
Ким Новак раскритиковала выбор Сидни Суини на главную роль в байопике «Scandalous!»
Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году пройдет 16 мая
39% молодых россиян готовы работать на одном месте больше 5 лет, если их устраивают условия
Синоптик: летом в Москве в этом году возможна аномальная жара
Райан Гослинг устроил брату Евы Мендес импровизированное прослушивание на промо «Конца света»
В Польше люди с алкогольной зависимостью будут каждый месяц получать денежное пособие
Сергей Бурунов и Александр Шепс получили главные роли в «Елках-13»
Умер Джеймс Толкан — звезда «Назад в будущее» и «Лучшего стрелка»
Джоан Роулинг понравился первый тизер сериала «Гарри Поттер»
Россияне смогут увидеть рядом Венеру и Юпитер 9 июня
В России предлагают ввести самозапрет на компьютерные игры
В СПЧ заявили, что есть «высокая вероятность» восстановления работы Telegram в России
Австрия планирует запретить соцсети для детей до 14 лет
Скандал вокруг Чаппелл Роан и дочери Джуда Лоу раздули боты
Бритни Спирс впервые высказалась после ареста за вождение в нетрезвом виде
Дженсен Эклс раскрыл подробности приквела «Пацанов»
В Европе неизвестные угнали грузовик с 12 тоннами батончиков KitKat
В Австралии, в городе Карнарвон, небо стало красным из‑за пылевой бури
В начале апреля в Москве и Подмосковье будет очень теплая погода

Роль Пьера Безухова в «Войне и мире» Сарика Андреасяна исполнит Николай Шрайбер

Пьера Безухова в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Николай Шрайбер. Об этом режиссер Сарик Андреасян рассказал в интервью «Кинопоиску».

«Потрясающий артист, он уже играл у меня в фильме „Мужское слово“ и появится в сериале „Красота“, который выйдет осенью. Толстой описывает Пьера как большого ребенка, и я почувствовал у Коли эту органику: за всей этой глыбой скрывается „самый смешной и рассеянный человек на свете, но самое золотое сердце“, как говорит о нем в книге Болконский», — рассказал Андреасян.

Ранее стало известно, что в роли Наташи Ростовой на экране появится Полина Гухман, Андрея Болконского — Станислав Бондаренко. Анатоля Курагина сыграет Матвей Лыков, Николая Ростова — Александр Метелкин, а Соню — Таисья Калинина.

Оператором выступит Константин Кокорев, работавший над картинами «Путь за мечтой» и «Прибой». Съемки стартовали осенью 2025 года. Фильм по роману Льва Толстого выйдет в прокат 18 февраля 2027 года.

Впервые о планах экранизировать роман Льва Толстого создатель «Защитников», «Онегина» и «Что творят мужчины!» сообщил в июне 2024 года. «Книга изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха „Онегина“? Конечно „Войну и мир“! Большое кино соответствующее великой книге!» ― заявил тогда он (авторская пунктуация сохранена. — Прим. ред.).

В тот же день, в июне 2024-го, стало известно, что другую экранизацию романа Толстого ― в виде многосерийного фильма ― снимет режиссер Сергей Урсуляк. Этим проектом занимаются телеканал «Россия», онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Start. В ноябре 2024-го Урсуляк говорил, что работа над сериалом находится на начальной стадии, а его премьера намечена на конец 2027-го.

