Роль Пьера Безухова в «Войне и мире» Сарика Андреасяна исполнит Николай Шрайбер

Пьера Безухова в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Николай Шрайбер. Об этом режиссер Сарик Андреасян рассказал в интервью «Кинопоиску».
«Потрясающий артист, он уже играл у меня в фильме „Мужское слово“ и появится в сериале „Красота“, который выйдет осенью. Толстой описывает Пьера как большого ребенка, и я почувствовал у Коли эту органику: за всей этой глыбой скрывается „самый смешной и рассеянный человек на свете, но самое золотое сердце“, как говорит о нем в книге Болконский», — рассказал Андреасян.
Ранее стало известно, что в роли Наташи Ростовой на экране появится Полина Гухман, Андрея Болконского — Станислав Бондаренко. Анатоля Курагина сыграет Матвей Лыков, Николая Ростова — Александр Метелкин, а Соню — Таисья Калинина.
Оператором выступит Константин Кокорев, работавший над картинами «Путь за мечтой» и «Прибой». Съемки стартовали осенью 2025 года. Фильм по роману Льва Толстого выйдет в прокат 18 февраля 2027 года.
Впервые о планах экранизировать роман Льва Толстого создатель «Защитников», «Онегина» и «Что творят мужчины!» сообщил в июне 2024 года. «Книга изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха „Онегина“? Конечно „Войну и мир“! Большое кино соответствующее великой книге!» ― заявил тогда он (авторская пунктуация сохранена. — Прим. ред.).
В тот же день, в июне 2024-го, стало известно, что другую экранизацию романа Толстого ― в виде многосерийного фильма ― снимет режиссер Сергей Урсуляк. Этим проектом занимаются телеканал «Россия», онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Start. В ноябре 2024-го Урсуляк говорил, что работа над сериалом находится на начальной стадии, а его премьера намечена на конец 2027-го.