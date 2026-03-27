Том Фелтон дал советы исполнителю роли Драко Малфоя из нового «Гарри Поттера» от HBO

Том Фелтон рассказал, что он связывался с 13-летним Локсом Праттом, который «унаследовал» роль Драко Малфоя в новом сериале о Гарри Поттере от HBO. Об этом пишет People.



Во время интервью для подкаста «Happy Sad Confused» Фелтона спросили, общался ли он с Праттом. Фелтон сказал, что «отправил весточку» юному актеру. Актер отметил, что он «не может дать никаких советов» новым актерам, потому что это их собственное «путешествие», которое они должны продолжить.



Однако он все-таки оставил краткое напутствие. «Веселись как можно больше, делай как можно больше фото, укради как можно больше реквизита — потом он будет стоить целое состояние. Если тебе действительно понадобится поддержка или возникнут вопросы, я всегда к твоим услугам», — сказал Фелтон.



Недавно вышел первый тизер сериала «Гарри Поттер» от HBO. Премьера намечена на декабрь 2026 года.