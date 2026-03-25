Умер дядя Анджелины Джоли, композитор Чип Тейлор

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Rebecca Sapp/Getty Images

23 марта в хосписе умер американский композитор и музыкальный исполнитель Чип Тейлор, пишет Variety. Ему было 86 лет.

Тейлор родился 21 марта 1940 года в Нью-Йорке. Он принадлежал к знаменитой актерской династии: его братом был Джон Войт, а племянницей — Анджелина Джоли. Свой путь в музыке он начинал как исполнитель в конце 1950-х, выступая в составе группы Town Three.

Песня Тейлора под названием «Wild Thing», прозвучавшая в исполнении британской группы The Troggs в 1966 году, возглавила Billboard Hot 100 и положила начало волне гаражного рока, пишет Variety. Сам Тейлор рассказывал, что сочинил эту песню за несколько минут по просьбе продюсера.

Самым успешным в сольной карьере Тейлора стал сингл 1975 года «Early Sunday Morning». Он достиг 28-й строчки в кантри-чарте.



 

