Путин подписал закон о льготной аренде помещений для книжных магазинов и культурных мероприятий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит учреждениям культуры сдавать помещения в льготную аренду для книжных магазинов и проведения культурно-просветительских мероприятий. Об этом сообщает ТАСС. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
Поправки вносятся в закон «Основы законодательства РФ о культуре». Согласно им, у организаций культуры будет право сдавать государственное и муниципальное имущество в аренду по льготным ставкам для торговли книгами, газетами, журналами, а также проведения культурно-просветительских мероприятий.
При этом арендаторам не дадут права на выкуп или субаренду помещений, передачу их третьим лицам, получение площадей в безвозмездное пользование, а также использование помещений не по целевому назначению. Размер льготной арендной ставки и порядок заключения таких договоров будут определяться правительством РФ в отношении федерального имущества, а региональными и муниципальными властями — в отношении имущества субъектов РФ и муниципалитетов.
Недавно Российский книжный союз составил список книг, которые нужно маркировать из-за упоминания в текстах наркотиков. Он будет обновляться еженедельно.