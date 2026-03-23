В России ослабили блокировку Telegram: доля сбоев упала до 55%

Умер основатель OnlyFans Леонид Радвинский
Учитель принес на урок PS5 и зашел в Assasin’s Creed, чтобы рассказать о промышленной революции
Том Холланд похвалил фильм «Вот это драма!» с Зендаей в главной роли: «Он вас потрясет»
Московские туалеты попросили внести в «белые списки»
Реже-Жан Пейдж снялся в фильме «Ты, я и лето в Тоскане», чтобы доказать, что ромкомы живы
Продажи шаурмы в России снизились на 12%
Звезда «Офиса» Брайан Баумгартнер рассказал о споре с NBC из‑за вырезанной шутки
Олимпиец Том Дейли связал для Райана Гослинга кардиган по мотивам «Проекта „Конец света“»
Прямой автобус из Китая во Владивосток запустят 30 марта
Джейсон Момоа эвакуировал семью с Гавайев из‑за мощнейшего за 20 лет наводнения
В России запустят сеть «белых банкоматов» без комиссии
Александр Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ с 1000 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф
ООН: 2025 год вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений
Умерла актриса «Сверхъестественного» и «Я — зомби» Кэрри Энн Флеминг
«Ответственность, которую чувствуешь перед каждым»: Вин Дизель подтвердил финал «Форсажа»
«Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом стал самым кассовым дебютом года
В США нашли двойника Джеффри Эпштейна ― и он не рад своей вирусной славе
Опубликовано видео задержания Джастина Тимберлейка за езду в нетрезвом виде
Американец, незаконно получивший миллионы долларов на ИИ-песнях, признал вину в мошенничестве
Чаппелл Роан извинилась за инцидент с охранником, который довел до слез девочку
Парк развлечений по Minecraft откроется в Лондоне в 2027 году
Летом 2026 года выйдет трехтомник «Энциклопедия Большого театра России»
В Корее обнаружили останки маленького пушистого динозавра и назвали его в честь мультперсонажа
Физик вывел формулу, показывающую, сколько раз можно сложить блинчик
Охранник Чаппелл Роан довел до слез 11-летнюю дочь итальянского футболиста
Паапа Эссьеду получал угрозы после утверждения на роль Северуса Снейпа
Создатели «Все везде и сразу» планируют начать съемки нового фильма этим летом
Появился трейлер триллера «Опасные отношения»

В России ослабили блокировку Telegram: доля сбоев упала до 55%

Фото: Dima Solomin/Unsplash

Ограничения на работу Telegram в России ослабили, следует из данных исследовательского проекта OONI. Доля сбоев уменьшилась до 55%.

Еще вчера, 22 марта, из 1600 запросов 1245 встречали сбои — их доля составляла 77%. Сегодня из 595 запросов 329 оказались успешными, то есть доля сбоев — всего 55%.

© OONI

Роскомнадзор начал начал замедлять Telegram 10 февраля. Меры объяснили попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство. 

По информации источников РБК, мессенджер полностью заблокируют в первых числах апреля — власти приняли окончательное решение. Зампред думского комитета по инфорполитике Андрей Свинцов говорил, что обойти блокировку с помощью VPN не удастся — Роскомнадзор сможет отследить такой трафик. 

