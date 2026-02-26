РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля

О блокировке Telegram с 1 апреля ранее уже сообщал телеграм-канал Baza. По их данным, Роскомнадзор начнет полностью блокировать мессенджер по всей стране — по аналогии с Instagram* и Facebook**. Приложение перестанет грузиться как через мобильные сети, так и через стационарный интернет.