За сутки Telegram заблокировал 100 тыс. групп и каналов

Мессенджер Telegram по итогам вторника заблокировал 114 348 групп и каналов. Порог суточной блокировки был превышен впервые с 10 марта, когда удалили 102 612 сообществ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику мессенджера.

Отмечается, что с начала марта заблокировано 1 547 231 группа и канал, а с начала года ― 10 186 435. В их числе ― 41 619 сообществ, «связанных с терроризмом». 

Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.

Роскомнадзор начал замедлять Telegram с 10 февраля. Ограничительные меры объяснили попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство. 

Недавно в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что в России запрещена реклама в Telegram и YouTube. Там пояснили, что, поскольку Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к этим площадкам, размещение рекламы на них нарушает часть 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». За нарушение, согласно статье 14.3 КоАП, полагаются штрафы: от 2000 до 20 000 рублей для граждан, от 4000 до 100 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 1 млн рублей для юридических лиц. 

16 марта эксперты, опрошенные «Коммерсант FM», заявили, что блокировка Telegram уже началась.  Согласно порталу «Сбой.рф», 14 марта на проблемы с работой мессенджера пожаловались 6000 раз, а 15 марта  ― уже 12 тысяч.

