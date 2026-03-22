«Меланхолию» Ларса фон Триера покажут в «Зотов.Кино»

Фото: «Зотов.Кино»

В московском кинотеатре «Зотов.Кино» со 2 апреля стартует специальный прокат фильма «Меланхолия» Ларса фон Триера. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе культурной площадки.

29 марта в «Зотов.Кино» состоится спецпоказ ленты. Философский фильм-катастрофу обсудят куратор кинотеатра Полина Прибыткова, основательница модельного агентства Lumpen и режиссер Авдотья Александрова, а также руководительница центра по связям с индустрией Московской школы кино Екатерина Долинина. Сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

«Меланхолия» начинается как камерная семейная драма: талантливый копирайтер Жюстин (Кирстен Данст) приезжает на собственную роскошную свадьбу в загородном поместье. По мере праздника героиня все сильнее погружается в тяжелую депрессию. Во второй части картины в центре оказывается ее сестра Клэр (Шарлотта Генсбур). Она живет в том же поместье со своим мужем и сыном и с нарастающим ужасом следит за новостями о загадочной планете Меланхолии, приближающейся к Земле. Постепенно личная катастрофа героинь сливается с космической. 

В фильме также сыграли Кифер Сазерленд, Александер Скарсгорд, Шарлотта Рэмплинг, Джон Херт, Стеллан Скарсгорд, Брейди Корбет и Удо Кир.

Премьера «Меланхолии» состоялась на Каннском кинофестивале в 2011 году, где исполнительница главной роли Кирстен Данст была отмечена наградой за лучшую женскую роль. 

«Афиша Daily» включала «Меланхолию» в список 10 неочевидных фильмов, дающих надежду. «Несмотря на то что „Меланхолия“ заканчивается концом света, трудно найти другое такое апокалиптическое кино, после которого хочется не утопиться, а жить дальше», ― писал о картине кинокритик Евгений Ткачев. 

Фантастика / с 29 марта
