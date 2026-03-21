В Росреестре назвали самые популярные названия улиц в России

В качестве примера улиц, названных в такой традиции, иерей привел Ильинку (названа в честь церкви Илии Пророка), Покровку (в честь храма Покрова Пресвятой Богородицы в Садех) и Якиманку (в честь церкви Иоакима и Анны). Сейчас эти названия не всегда понятны москвичам ― из перечисленных трех церквей частично сохранилась лишь церковь Илии Пророка, которая включена в комплекс Теплых торговых рядов. По словам Привалова, судьба инициативы зависит от того, насколько массово ее поддержат священники.