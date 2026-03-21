В Росреестре назвали самые популярные названия улиц в России

Чаще всего улицам в России дают названия Октябрьская, Ленина и Советская. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Росреестра.
Там отметили, что улиц с одинаковыми названиями в России десятки тысяч. В топ-10 самых популярных названий также вошли улицы Гагарина, Победы, Кирова, Мира, Пушкина, Садовая, Заречная.
В январе стало известно, что московские улицы могут переименовать в честь расположенных на них храмов. С такой инициативой Институт Генплана Москвы обратился к зампредседателя Финансово-хозяйственного управления РПЦ иерею Александру Привалову. Каких именно улиц может коснуться переименование, не уточняется.
В качестве примера улиц, названных в такой традиции, иерей привел Ильинку (названа в честь церкви Илии Пророка), Покровку (в честь храма Покрова Пресвятой Богородицы в Садех) и Якиманку (в честь церкви Иоакима и Анны). Сейчас эти названия не всегда понятны москвичам ― из перечисленных трех церквей частично сохранилась лишь церковь Илии Пророка, которая включена в комплекс Теплых торговых рядов. По словам Привалова, судьба инициативы зависит от того, насколько массово ее поддержат священники.