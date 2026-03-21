Дейв Грол впервые подробно рассказал о последствиях измены

Тимоте Шаламе сыграет в экранизации романа «Playground» Ричарда Пауэрса
В третьем сезоне «Одних из нас» сыграют Кириана Краттер и Мишель Мао
Марк Уолберг и Пол Уолтер Хаузер в трейлере фильма «Шары вверх»
Лидер BTS RM получил травму на репетиции перед концертом воссоединения
В Росреестре назвали самые популярные названия улиц в России
Пиво в России подорожало на 15% за год
Винсент Д’Онофрио в новом тизере второго сезона «Сорвиголовы»
Шварценеггер, Сталлоне и Ван Дамм простились с Чаком Норрисом
Аня Тейлор-Джой рассказала о своей героине в «Дюне-3»
«Мы стали братьями»: Барри Кеоган о работе над байопиком The Beatles
На «Хлебозаводе» впервые пройдет благотворительный маркет в пользу фонда «Обнаженные сердца»
Умер Николас Брендон, звезда «Баффи — истребительницы вампиров»
Fortnite анонсировал коллаборацию с «Игрой престолов» к 15-летию сериала
Пол Маккартни рассказал о примирении с Джоном Ленноном перед его смертью
Райан Гослинг ведет переговоры о роли Призрачного гонщика в MCU
Гитариста AC/DC Стиви Янга госпитализировали
София Коппола отказалась от нового проекта с Кирстен Данст, посчитав его «слишком грустным»
Кантри-музыкант Зак Брайан передал музею рукопись «В дороге» Джека Керуака
Джон Литгоу чуть не ушел из «Гарри Поттера» из‑за критики взглядов Джоан Роулинг о транслюдях
Лейтон Мистер прочитала первые 7 глав новой книги о Блэр Уолдорф
В Китае дедушка бросил внучку в туалете. Она выжила и спустя 28 лет нашла своих родителей
Концерт BTS принесет экономике Кореи сотни миллионов долларов
Директором Театра имени Ленсовета стал Алексей Фрадин
Лерчек сообщила, что следователь якобы не разрешал ей посещать врача. В ГУ МВД информацию опровергли
Олеся Иванченко стала амбассадором косметического бренда Feel Moment
СМИ: Квентин Тарантино и Сильвестр Сталлоне снимут сериал. Его действие развернется в 1930-х
По песням «Иванушек International» поставят мюзикл. О группе также хотят снять фильм
В Нью-Йорке открылся Новый музей современного искусства

Дейв Грол впервые подробно рассказал о последствиях измены

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Karwai Tang/WireImage

Фронтмен Foo Fighters Дейв Грол впервые рассказал о последствиях публичного признания в неверности, сделанного осенью 2024 года.

«Я посещал терапию шесть дней в неделю на протяжении 70 недель. Недавно посчитал: более 430 сеансов», — рассказал он. По словам Грола, к терапии его привел целый комплекс причин, а не только последствия скандала.

Он признался, что раньше был подвержен «опасной зависимости от достижений», которая вела к чувству опустошения после каждой цели, но теперь терапия помогла ему «найти свой якорь» и научиться лучше понимать себя.

Говоря о возвращении доверия в семье, Грол сделал отсылку к тексту нового сингла «Your Favorite Toy», назвав его «разговором одной части себя с другой». «Возможно, это говорит больше, чем я могу сказать сейчас», — отметил музыкант, отказавшись от дальнейших комментариев.

Коллеги по группе признались, что опасались за будущее коллектива после скандала, но Грол подчеркнул, что поддержка семьи и терапия помогли ему переосмыслить жизнь и не дать публичности уничтожить себя.

В сентябре 2024 года Грол объявил, что у него родилась внебрачная дочь. Он подчеркнул, что любит свою семью и делает «все возможное, чтобы вернуть их доверие и заслужить их прощение».

С 2003 года Грол женат на режиссерке Джордин Блум, с которой у него три дочери: 18-летняя Вайолет, 15-летняя Харпер и 10-летняя Офелия. Ранее, с 1994 по 1997 год, артист был женат на фотографе Дженнифер Янгблад, и, по слухам, причиной их развода стала измена.

Грол играл на барабанах в легендарной гранж-группе Nirvana с 1990 года до смерти Курта Кобейна в 1994-м. Позже он основал Foo Fighters, которая считается одной из самых успешных рок-групп последних десятилетий.

Расскажите друзьям