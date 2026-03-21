Дейв Грол впервые подробно рассказал о последствиях измены

Фронтмен Foo Fighters Дейв Грол впервые рассказал о последствиях публичного признания в неверности, сделанного осенью 2024 года.
«Я посещал терапию шесть дней в неделю на протяжении 70 недель. Недавно посчитал: более 430 сеансов», — рассказал он. По словам Грола, к терапии его привел целый комплекс причин, а не только последствия скандала.
Он признался, что раньше был подвержен «опасной зависимости от достижений», которая вела к чувству опустошения после каждой цели, но теперь терапия помогла ему «найти свой якорь» и научиться лучше понимать себя.
Говоря о возвращении доверия в семье, Грол сделал отсылку к тексту нового сингла «Your Favorite Toy», назвав его «разговором одной части себя с другой». «Возможно, это говорит больше, чем я могу сказать сейчас», — отметил музыкант, отказавшись от дальнейших комментариев.
Коллеги по группе признались, что опасались за будущее коллектива после скандала, но Грол подчеркнул, что поддержка семьи и терапия помогли ему переосмыслить жизнь и не дать публичности уничтожить себя.
В сентябре 2024 года Грол объявил, что у него родилась внебрачная дочь. Он подчеркнул, что любит свою семью и делает «все возможное, чтобы вернуть их доверие и заслужить их прощение».
С 2003 года Грол женат на режиссерке Джордин Блум, с которой у него три дочери: 18-летняя Вайолет, 15-летняя Харпер и 10-летняя Офелия. Ранее, с 1994 по 1997 год, артист был женат на фотографе Дженнифер Янгблад, и, по слухам, причиной их развода стала измена.
Грол играл на барабанах в легендарной гранж-группе Nirvana с 1990 года до смерти Курта Кобейна в 1994-м. Позже он основал Foo Fighters, которая считается одной из самых успешных рок-групп последних десятилетий.