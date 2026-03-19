СМИ: Чака Норриса госпитализировали на Гавайях

Американского актера Чака Норриса госпитализизировали на Гавайях. Об этом сообщил таблоид TMZ.
По сведениям источника издания, в последние сутки на острове Кауаи произошла некая чрезвычайная медицинская ситуация. Норрису потребовалась помощь. Детали ситуации не уточняются.
В сообщении отмечают, что актер в настоящее время пребывает в хорошем настроении. Сам Норрис никак не прокомментировал пока свое состояние.
Неделю назад артист отметил свой 86-й день рождения. По этому случаю он опубликовал в соцсетях видео, на котором занимается борьбой с тренером. «Я не старею, я выхожу на новый уровень», — заявил Норрис в ролике.
«Ничто не заставляет чувствовать себя молодым лучше, чем немного игривого экшна в солнечный день. Я благодарен за еще один год, хорошее здоровье и возможность продолжать делать то, что люблю», — написал он в подписи к посту.