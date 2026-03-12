YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Группа Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»

YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney

Афиша Daily
Фото: Alexander Shatov/Unsplash

Выручка YouTube в 2025 году составила 62 млрд долларов, что позволило видеохостингу обойти медиабизнес The Walt Disney Co. с выручкой в 60,9 млрд и стать крупнейшей медиакомпанией в мире. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на данные исследовательской фирмы MoffettNathanson. 

Оценочная капитализация YouTube достигла 500–560 млрд долларов ― это значительно выше, чем у любых традиционных медиаконкурентов. Ближе всех находится Netflix с показателем в 409 млрд долларов. 

Большая часть выручки YouTube ― более 40 млрд долларов за прошлый год ― приходится на рекламу. Кроме того, компания зарабатывает на подписках на свои сервисы, включая YouTube Premium, YouTube Music, NFL Sunday Ticket и виртуальный многоканальный ТВ-сервис YouTube TV.

В MoffettNathanson считают, что масштаб YouTube как дистрибьютора — и платного ТВ, и контента, создаваемого авторами, — поможет ему и дальше расти взрывными темпами. Этому также поспособствуют крупные инвестиции в ИИ-инструменты, которые позволят авторам выпускать больше контента и делать это быстрее.

«В ближайшие несколько лет, в отличие от почти любой другой компании, которую мы анализируем, мы твердо уверены, что YouTube станет одним из главных выгодоприобретателей как структурных драйверов роста, так и структурных вызовов, с которыми сталкиваются технологические и медиакомпании», — отметил старший аналитик MoffettNathanson Майкл Натансон. 

Расскажите друзьям