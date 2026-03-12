YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney

Выручка YouTube в 2025 году составила 62 млрд долларов, что позволило видеохостингу обойти медиабизнес The Walt Disney Co. с выручкой в 60,9 млрд и стать крупнейшей медиакомпанией в мире. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на данные исследовательской фирмы MoffettNathanson.