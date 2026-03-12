YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney

Выручка YouTube в 2025 году составила 62 млрд долларов, что позволило видеохостингу обойти медиабизнес The Walt Disney Co. с выручкой в 60,9 млрд и стать крупнейшей медиакомпанией в мире. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на данные исследовательской фирмы MoffettNathanson.
Оценочная капитализация YouTube достигла 500–560 млрд долларов ― это значительно выше, чем у любых традиционных медиаконкурентов. Ближе всех находится Netflix с показателем в 409 млрд долларов.
Большая часть выручки YouTube ― более 40 млрд долларов за прошлый год ― приходится на рекламу. Кроме того, компания зарабатывает на подписках на свои сервисы, включая YouTube Premium, YouTube Music, NFL Sunday Ticket и виртуальный многоканальный ТВ-сервис YouTube TV.
В MoffettNathanson считают, что масштаб YouTube как дистрибьютора — и платного ТВ, и контента, создаваемого авторами, — поможет ему и дальше расти взрывными темпами. Этому также поспособствуют крупные инвестиции в ИИ-инструменты, которые позволят авторам выпускать больше контента и делать это быстрее.
«В ближайшие несколько лет, в отличие от почти любой другой компании, которую мы анализируем, мы твердо уверены, что YouTube станет одним из главных выгодоприобретателей как структурных драйверов роста, так и структурных вызовов, с которыми сталкиваются технологические и медиакомпании», — отметил старший аналитик MoffettNathanson Майкл Натансон.