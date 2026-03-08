В России разработали ГОСТ по собакам-поводырям

Росстандарт утвердил национальный стандарт на рабочие качества собак-проводников для людей с инвалидостью по зрению. Он вступит в силу 1 июля 2026 года, сообщает ТАСС.
Согласно ГОСТУ, собака должна:
- Спокойно относиться к ошейнику, поводку, наморднику;
- Находиться рядом с владельцем и выполнять его указания;
- Не проявлять агрессию, иметь слабо выраженный охотничий инстинкт, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям среды;
- Не проявлять выраженной заинтересованности к контакту с другими животными;
- Быть знакома с городской средой и спокойно реагировать на окружающие раздражители
- Иметь опыт размещения у ног пассажира в транспорте;
- Четко и безотказно выполнять команды «рядом», «сидеть», «стоять», «лежать», «ко мне», «место», «апорт», «дай», «вперед», «направо» и «налево»;
- При сопровождении человека с инвалидностью двигаться с постоянной скоростью, соответствующей скорости ее хозяина, слушать его команды, обходить препятствия, указывать остановкой на бордюр или парапет;
- Уметь самостоятельно принимать решения в ситуациях, не совпадающих или противоречащих указаниям владельца, и угрожающих его безопасности.
ГОСТ должен помочь в реабилитации людей с инвалидностью по зрению. Стандарт носит добровольный характер.
