В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт на ногтевой сервис. Он вступит в силу в России с 30 апреля 2026 года, пишет ТАСС.
В документе описаны общие требования к картам типовых технологических процессов ногтевого сервиса и описываются этапы их выполнения. Росстандарт также разработал карты для маникюра, педикюра, ухода за кожей кистей и стоп, а также для укрепления, выравнивания, моделирования и коррекции искусственных ногтей, декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.
Согласно новым требованиям, классический (обрезной) маникюр должны выполнять 45–60 минут с подготовительными и заключительными этапами работ. Время зависит в от состояния ногтей клиента. Препаратный маникюр будут делать 40–60 минут, включая все этапы работ, аппаратный — 40–70 минут, комбинированный — 40–60 минут.
Кроме того, такие услуги, как спа-уход за кожей кистей и ногтями, косметический массаж кистей должны выполняться 30–40 минут с подготовительными и заключительными этапами работ, классический (обрезной) педикюр — от 60 до 90 минут. Препаратный педикюр предлагают делать за 60–80 минут, аппаратный — за 60–80 минут, а комбинированный — за 60–90 минут.
Есть отдельные рекомендации по выполнению таких услуг, как уход за кожей стоп и ногтями и косметический массаж стоп. Их предлагают делать за 30–40 минут. На укрепление или выравнивание натуральных ногтей, согласно новым требованиям, должно хватить 70–90 минут, на коррекцию искусственных ногтей — 60–120 минут, на декоративное покрытие ногтей лаком — 5–10 минут, а гель-лаком — 15–25 минут.
ГОСТ будет действовать для всех организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые оказывают эти услуги. При этом в Росстандарте отметили, что стандарт носит добровольный характер.
С 1 апреля в России начнет действовать ГОСТ на картофельные чипсы. Он определит такие характеристики чипсов, как внешний вид, цвет, вкус и запах, а также допустимое содержание жира и пищевой соли.