В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра

Warner Bros. запускает в работу полнометражный фильм по «Игре престолов»
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта
К 2040 году число детей с ожирением может достичь 227 млн
Триумф на Brit Awards сделал Оливию Дин фавориткой на исполнение заглавной песни о Бонде
Возвращение «Клиники» посмотрели 11 млн человек
Андрей Губин назвал шепелявым и профнепригодным солиста «Руки вверх!». Тот ответил песней
Россияне рассказали о любимых песнях, которые они исполняют под караоке
Сандра Буллок вновь поработает со сценаристкой «Затерянного города»
Главные роли в экранизации Life Is Stange сыграют Мейси Стелла и Татум Грейс Хопкинс
Пи Дидди выйдет на свободу раньше срока
Фанат Metallica набил 72 татуировки с группой и попал в Книгу рекордов Гиннесса
ИМИ открыл набор в резиденцию для музыкантов в Переделкине
Алиса Лю выбрала музыку для будущих программ: от Мицки до Чайковского
8 Марта на Тверской площади и старом Арбате женщинам будут дарить цветы
Дэниел Рэдклифф не хочет, чтобы его сын стал актером
Винсент и Клеопатра путешествуют по Египту в финальном трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS
Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II
Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»
Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»
Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске
В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян

В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра

Афиша Daily
Фото: Jim Craigmyle/Getty Images

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт на ногтевой сервис. Он вступит в силу в России с 30 апреля 2026 года, пишет ТАСС.

В документе описаны общие требования к картам типовых технологических процессов ногтевого сервиса и описываются этапы их выполнения. Росстандарт также разработал карты для маникюра, педикюра, ухода за кожей кистей и стоп, а также для укрепления, выравнивания, моделирования и коррекции искусственных ногтей, декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.

Согласно новым требованиям, классический (обрезной) маникюр должны выполнять 45–60 минут с подготовительными и заключительными этапами работ. Время зависит в от состояния ногтей клиента. Препаратный маникюр будут делать 40–60 минут, включая все этапы работ, аппаратный — 40–70 минут, комбинированный — 40–60 минут.

Кроме того, такие услуги, как спа-уход за кожей кистей и ногтями, косметический массаж кистей должны выполняться 30–40 минут с подготовительными и заключительными этапами работ, классический (обрезной) педикюр — от 60 до 90 минут. Препаратный педикюр предлагают делать за 60–80 минут, аппаратный — за 60–80 минут, а комбинированный — за 60–90 минут.

Есть отдельные рекомендации по выполнению таких услуг, как уход за кожей стоп и ногтями и косметический массаж стоп. Их предлагают делать за 30–40 минут. На укрепление или выравнивание натуральных ногтей, согласно новым требованиям, должно хватить 70–90 минут, на коррекцию искусственных ногтей — 60–120 минут, на декоративное покрытие ногтей лаком — 5–10 минут, а гель-лаком — 15–25 минут.

ГОСТ будет действовать для всех организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые оказывают эти услуги. При этом в Росстандарте отметили, что стандарт носит добровольный характер.

С 1 апреля в России начнет действовать ГОСТ на картофельные чипсы. Он определит такие характеристики чипсов, как внешний вид, цвет, вкус и запах, а также допустимое содержание жира и пищевой соли.

Расскажите друзьям