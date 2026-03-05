Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде

Американский фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award («Награда за честную игру») после своего выступления на Олимпийских играх. Об этом сообщили на сайте МОК.
Малинину присудили награду по итогам открытого голосования. Среди других претендентов были фигуристы Эмбер Гленн и Юма Кагияма, керлингистка Джули Зелингрова, а также хоккеистки сборной Канады и команды Италии и США по керлингу.
Малинина номинировали на Fair Play Award за поведение по отношению к сопернику. Несмотря на тяжелое поражение на Олимпиаде, фигурист сразу после выставления оценок подошел к победителю Михаилу Шайдорову из Казахстана, чтобы поздравить его и похвалить.
«Поздравление Михаила касалось не результатов, а общего пути, который мы проходим как спортсмены. Знание того, что болельщики по всему миру сопереживали этому моменту, значит для меня больше, чем любая медаль», — прокомментировал Малинин.
Президент Международного Олимпийского комитета Кирсти Ковентри подчеркнула, что честная игра — «сердце олимпийского движения». «Действия Ильи напомнили нам всем, что совершенство измеряется не только местом на пьедестале», — сказала она.
Награда Fair Play Award появилась в 1964 году. Тогда ее вручили итальянскому бобслеисту Эудженио Монти. Во время соревнований он предоставил британским соперникам Тони Нэшу и Робину Диксону запасной боб, чтобы те могли продолжить соревнования. В результате британцы выиграли золото.
С тех пор награду вручали атлетам почти каждый год. В 1995 году ее удостоился советский и украинский легкоатлет Сергей Бубка, в 2004 году — российский гимнаст Алексей Немов.