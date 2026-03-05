Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэля Зевина
Режиссеру «Властелина колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля
Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш
Деймон Албарн пишет саундтрек к фильму Луки Гуаданьино о создателях ChatGPT
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии
Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского
Дочь Джун Осборн выживает в Гилеаде в трейлере сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки»
Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России
Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»
Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего
Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов

Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде

Фото: Tim Clayton / Getty Images

Американский фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award («Награда за честную игру») после своего выступления на Олимпийских играх. Об этом сообщили на сайте МОК.

Малинину присудили награду по итогам открытого голосования. Среди других претендентов были фигуристы Эмбер Гленн и Юма Кагияма, керлингистка Джули Зелингрова, а также хоккеистки сборной Канады и команды Италии и США по керлингу.

Малинина номинировали на Fair Play Award за поведение по отношению к сопернику. Несмотря на тяжелое поражение на Олимпиаде, фигурист сразу после выставления оценок подошел к победителю Михаилу Шайдорову из Казахстана, чтобы поздравить его и похвалить.

«Поздравление Михаила касалось не результатов, а общего пути, который мы проходим как спортсмены. Знание того, что болельщики по всему миру сопереживали этому моменту, значит для меня больше, чем любая медаль», — прокомментировал Малинин.

Президент Международного Олимпийского комитета Кирсти Ковентри подчеркнула, что честная игра — «сердце олимпийского движения». «Действия Ильи напомнили нам всем, что совершенство измеряется не только местом на пьедестале», — сказала она.

Награда Fair Play Award появилась в 1964 году. Тогда ее вручили итальянскому бобслеисту Эудженио Монти. Во время соревнований он предоставил британским соперникам Тони Нэшу и Робину Диксону запасной боб, чтобы те могли продолжить соревнования. В результате британцы выиграли золото.

С тех пор награду вручали атлетам почти каждый год. В 1995 году ее удостоился советский и украинский легкоатлет Сергей Бубка, в 2004 году — российский гимнаст Алексей Немов.

