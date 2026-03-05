Деймон Албарн пишет саундтрек к фильму Луки Гуаданьино о создателях ChatGPT

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Афиша Daily
Фото: British Broadcasting Corporation (BBC)

Лидер групп Blur и Gorillaz Деймон Албарн работает над музыкой для нового фильма Луки Гуаданьино «Artificial», посвященного основателям ChatGPT.

Картина расскажет о пяти драматических днях 2023 года, когда глава OpenAI Сэм Альтман был уволен, а затем восстановлен в должности. Главную роль исполнит Эндрю Гарфилд, Илона Маска сыграет Айк Баринхольц.

В интервью Албарн признался, что работа над фильмом лишь укрепила его убеждение: искусственный интеллект не способен создавать подлинное искусство.

«Музыка не должна быть легкой. Как только становится легко, она теряет смысл. ИИ не может уловить интуицию, путь художника, его голос. Это невозможно заменить», — заявил музыкант.

Он также раскритиковал надежды корпораций на то, что нейросети принесут им легкие деньги и избавят от творческих усилий. Это первый опыт сотрудничества Албарна с Гуаданьино, который ранее работал с Трентом Резнором.

