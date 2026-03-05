Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего

Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
В Москве пройдут «Большие гастроли» Александринского театра при поддержке «Афиши»
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи

Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего

Афиша Daily
Фото: пресс-материалы

В преддверии 8 Марта АНО «Служба защиты прав» проанализировала порядка 9000 обращений, которые поступили в организацию за 4 года от женщин с нарушениями психики. Сотрудники также поговорили с девушками, которые находятся в интернатах и психиатрических больницах, чтобы выяснить, в каких сферах жизни им больше всего нужна поддержка. Результатами исследования служба поделилась с «Афишей Daily».

С 2021 года в АНО «Служба защиты прав» поступило 21 654 обращения, и лишь треть из них — от женщин (8758 случаев). Девушки из интернатов и больниц обращаются за помощью намного реже мужчин. А вот внешняя аудитория службы практически вся женская. В ее число входят люди, которые живут дома, опекуны взрослых, детей и другие.

«Мир российских психоневрологических интернатов до сих пор остается закрытым. Однако по опыту работы службы мы видим, что даже в такой обстановке мужчины чувствуют себя увереннее и чаще открыто говорят о своих трудностях. Это объясняется и разницей в физической силе, и особой, зависимой, позицией девушек. Например, за годы жизни в интернате они привыкают к тому, что нужно быть тише, ведь заступиться за них зачастую некому», — рассказала специалист по связям с общественностью службы Александра Ефремова.

В Нижегородской области ситуация постепенно меняется. К работе в учреждениях подключаются неравнодушные команды руководителей и сотрудников, в деятельности интернатов и больниц принимают участие общественные, правозащитные и волонтерские организации. Это создает более доверительную атмосферу — женщины все больше начинают говорить и обращаться за поддержкой.

Самая частая категория нарушений — это право на информацию и квалифицированную юридическую помощь (2412 обращений). Женщины интересуются, какие выплаты им положены, как можно получить психологическую помощь и восстановить дееспособность.

«Я узнала о том, что меня лишили дееспособности, когда я уже попала в интернат. На тот момент мне было 18 лет. Мне даже не объяснили, что это, для чего нужно. Сейчас мне 28, и при поддержке сотрудников ПНИ и юриста службы Данила я восстановила частичную дееспособность. В планах — стать самостоятельной, жить в своей квартире и завести собаку, а может, и двух», — делится Анна из Кузьмиярского ПНИ.  

На втором месте — право на получение медицинской помощи (736 обращений). Многие ПНИ России находятся далеко от медицинских центров и больниц, что затрудняет обращение к врачам. Кроме того, женщинам часто отказывают в приеме из-за их психиатрического диагноза. Также в практике службы были инциденты отказа интерната от госпитализации из-за того, что ПНИ не гарантировал сохранность личных вещей при нахождении женщин в больнице.

1/3
© Пресс-материалы
2/3
© Пресс-материалы
3/3
© Пресс-материалы

Женщины часто обращаются за помощью в переводе — это их право на выбор поставщика социальных услуг (681 обращение). Многие из них хотят быть ближе к родственникам, друзьям или партнерам, с которыми они познакомились в интернете. Для перевода интернату нужно пройти через трудоемкий бюрократический процесс. При этом в учреждениях по всей стране сохраняется серьезный кадровый дефицит, сотрудники из-за нехватки времени порой отговаривают женщин от идеи перевода, нарушая их права. При этом иногда девушки хотят перевестись из-за того, что в учреждении они попадают в конфликтные ситуации, а сотрудники об этом даже не знают или же не хотят разбираться.

Покупки — также одна из популярных категорий в обращениях (таких заявлений 347). Например, девушки в интернатах так же, как и все, хотят делать свою комнату уютнее и для этого приобретать занавески, картины, коврики. Мечтают о покупке кухонной техники, чтобы самостоятельно готовить. Хотят выбирать для себя одежду и обувь по своему вкусу.

«В ПНИ порядка 70% проживающих недееспособны, их деньгами распоряжается опекун — зачастую это директор интерната. И он обязан соблюдать законное право человека на учет его мнения при распоряжении его же средствами. К сожалению, в интернатах это право порой игнорируют. Например, женщина хочет купить себе новое платье, но опекун в покупке отказывает, аргументируя тем, что за ним нужно ехать в районный центр, а водитель заболел или же соцработник не успевает сопроводить человека», — объясняет директор службы Екатерина Кантинова. 

Но есть огромный пласт обращений, которые не решить юридически. Они касаются общения. Девушки с нарушениями психики (и в интернатах, и в больницах) очень нуждаются в теплых разговорах и новых впечатлениях. Для того чтобы решить эту проблему, в 2022 году вместе с проектом народного фронта «Регион заботы» была создана волонтерская «Служба заботы». Добровольцы помогают с организацией досуга: устраивают кулинарные и творческие мастер-классы, занятия спортом, большие праздники, например Дни красоты. Присоединиться к «Службе заботы» может любой желающий. Для этого ему нужно заполнить анкету, после чего с ним свяжутся координаторы.

Расскажите друзьям