Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки

«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius
Бренд «Гоша Рубчинский» открыл новое пространство в «Цветном»
Три тысячи московских учителей пройдут обучение по работе с нейросетями
Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет
A Guy Called Gerald и DJ Pierre: фестиваль Outline объявил первых хедлайнеров
Лукашенко призвал женщин писать ему в тикток, если их обидят мужчины к 8 Марта
Макан — самый популярный музыкант в РФ среди курьеров и таксистов
Swarovski выпустил хрустальные фигурки с героями «Шрека»
Фестиваль медиаискусства НУР объявил первых участников и локации
В Музее кино в Москве открылась выставка к 130-летию со дня рождения Фаины Раневской
Роспатент зарегистрировал товарные знаки на основе скульптуры «страшной Аленки» из Нововоронежа
«Читай-город»: спрос на биографии выдающихся женщин вырос в РФ почти вдвое
Арсену Маркаряну дали 4,5 года по делу о реабилитации нацизма
Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет этой весной
Мэгги Джилленхол рассказала, что студия потребовала вырезать из «Невесты» сцены насилия и рвоты
Музыканты Пикника «Афиши» и блогеры проведут фитнес-тренировки в Москве
При производстве «Проекта „Конец света“» не использовали хромакей
Опрос: 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи
В аэропорту Домодедово в багаже у иностранца обнаружили фрагмент метеорита Дронино
Показываем новый трейлер «Ангелов Ладоги» ― исторической драмы с Тихоном Жизневским
Россиянки рассказали, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта
Накануне 8 Марта ассоциация «Е.В.А.» проведет открытую тренировку по фейсфитнесу
Источники сообщают, что Пол Беттани может стать новым Волан-де-Мортом
Средняя продолжительность рабочего дня в России составила 7,16 часа
Юрия Сапрыкина назначили директором по развитию Музея ОБЭРИУ
Появился трейлер концертного фильма BTS на Netflix
Путин поручил рассмотреть вопрос ограничения движения электровелосипедов по тротуарам
В Приморье выпустили четырех детенышей дальневосточного лесного кота

Поклонница Алисы Лю создала концепт кед, навеянный стилем фигуристки

Афиша Daily
Фото: @jane_morelli

Художница Джейн Морелли разработала концепт-арт кед Miu Miu, которые бренд мог бы выпустить в коллаборации с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алисой Лю.

«Шоколадная замша и блондинистые полоски из кожи повторяют ее культовую прическу», — говорится в описании работы. Зигзагообразные швы отсылают к рваной стрижке спортсменки, а на пятке располагается вышитая надпись «Алиса Лю».

К кедам можно крепить съемные шармы: один выполнен в форме пирсинга губы Лю, другой — в виде конька, зашнурованного золотой лентой со сверкающим зубцом. В коллекцию также вошел брелок с силуэтом узнаваемой прически фигуристки.

1/4
© @jane_morelli
2/4
© @jane_morelli
3/4
© @jane_morelli
4/4
© @jane_morelli

На Олимпиаде-2026 в Милане Лю завоевала золото с результатом 226,79 балла. Короткую программу она откатала под песню «This Is How It Feels» Laufey и D4vd, произвольную — под треки Леди Гаги. Постановщиком обеих программ выступил Массимо Скали, семикратный чемпион Италии по танцам на льду.

Недавно Лю спросили, под какие композиции она еще хотела бы выйти на лед. В список фигуристки вошли треки «Capable of Love» PinkPantheress, «Star» Мицки, «Chihiro» Билли Айлиш, «Fire in My Heart» группы Escape from New York, а также «Лебединое озеро» Чайковского.

Расскажите друзьям