Олимпиада-2026: ее главные герои, победы, разочарования (и мемы!)

Золотой фонд
Главная звезда Олимпиады-2026 — норвежский лыжник Йоханнес Клэбо. Он добавил в свою копилку шесть золотых медалей и стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр. Теперь у 29-летнего атлета есть 11 чемпионских титулов — это на три больше, чем у предыдущих рекордсменов.
Пять медалей (увы, не высшего достоинства) получил соотечественник Клэбо — биатлонист Стурла Холм Лаэгрейд. Три золота и бронзу завоевал французский биатлонист Квентан Фийон Майе. Самой успешной женщиной на Играх в Италии стала француженка Джулия Симон. Она увезет из Милана три золотые награды и одно серебро. С ее именем связан скандал: в 2023 году Симон уличили в воровстве денег у коллег по сборной.
Медиабомбы
Медийных успех, впрочем, достался далеко не самым титулованным атлетам. Поклонники фигурного катания внимательно следили в Милане за драмой «короля четверных» Ильи Малинина, который сенсационно проиграл индивидуальный турнир и не стал на этих Играх двукратным олимпийским чемпионом. Победил Михаил Шайдоров из Казахстана.
По числу фото в соцсетях Малинин может сравниться разве что с нидерландской конькобежкой Юттой Лердам — она, в отличие от фигуриста, выиграла золото на своей коронной дистанции 1000 метров, как и ожидалось. На 500-метровке Ютта уступила другой нидерландке — Фэмке Кок. Это тоже не удивительно: Кок — сильнейшая спортсменка мира в этой дисциплине. Кстати, все 20 медалей на этой Олимпиаде для Нидерландов завоевали конькобежцы и шорт-трекисты.
Внимание медиа захватили также китайская фристайлистка Эйлин Гу и главная нефорка фигурного катания — американка Алиса Лью. Если Гу дважды осталась в Италии второй и выиграла золото только в последний день Игр, то Лью с легкостью дважды поднялась на высшую ступень пьедестала. Она — первая олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании из США с 2002 года. СМИ отмечают, что триумф Алисы — победа радости. В отличие от соперниц, Лью приехала на турнир не ради медалей, а ради собственного удовольствия.
Тина из Кортино
Отдельной звездой Олимпиады стал символ Игр в Италии — горностай Тина. Талисманов на турнире вообще-то было два, но коричневый Мило (имя происходит от названия города Милан) не так полюбился спортсменам, как белоснежная Тина (от Кортино). Фигуристка Эмбер Гленн из США признавалась, что мечтает быть похожей на это изящное животное. «Я хочу прыгать так, как она», — говорила она.
Коллега американки, двукратная серебряная призерка Олимпиады-2026 Каори Сакамото из Японии, не могла сдержать эмоций, когда ей подарили плюшевую Тину. Спортсменка брала игрушку с собой повсюду во время Игр.
Японские фигуристы так полюбили мягких маскотов, что придумали, как носить их на шее прямо рядом с медалями (и научили других спортсменов).
Олимпийская кухня
В Олимпийской деревне атлеты развлекались не только фотографированием с Тиной и Мило. Они активно пробовали блюда в столовой. Те, судя по отзывам участников Игр, не подкачали. Да и могло ли быть иначе в Италии?
Особенно впечатлили спортсменов в Милане и Кортино д’Ампеццо гигантские тазики с тирамису и паста в виде олимпийских колец.
Повара, как рассказал южноафриканский лыжник Мэтт С.Смит, могут даже приготовить пиццу в форме национального флага.
Модная столица
Милан оправдал статус модной столицы мира. На лед в соревнованиях фигуристов впервые вышла спортсменка в эксклюзивных платьях от модного дома Oscar de la Renta. Наряды стоимостью около 100 тыс. долларов для канадки Дианны Стеллато-Дудек отшивали и украшали бисером и стеклярусом вручную. На их разработку и создание ушло примерно девять месяцев.
Ранее костюмы для фигуристов уже создавали такие легенды фэшн-индустрии, как Кристиан Лакруа (для Сурии Бонали в 1992 году), Вера Ванг (для Мишель Кван в 2002-м и Эвана Лайсачека в 2010-м) и Роберто Кавалли (для Каролины Костнер в 2006-м). Но для Oscar de la Renta это первый и уникальный опыт.
Не меньше, чем платья от Стеллато-Дудек, на Играх обсуждали наряды, придуманные теперь уже двукратной олимпийской чемпионкой в командном турнире по фигурному катанию — танцовщицей Мэдисон Чок из США. Она не только создала собственные костюмы вместе с дизайнером Мэтью Кароном, но и разработала образы, в которых катались ее соперники. Среди клиентов Чок — испанский дуэт Оливия Смарт и Тим Дик, представляющие Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин, австралийская пара Холли Харрис и Джейсон Чан.
Журнал Vogue Italia не смог пропустить олимпийский турнир и выбрал самых стильных спортсменов. Среди них оказались, конечно же, Чок и Бейтс, Алиса Лью, ее 17-летняя соперница из Японии Ами Накаи (она выиграла бронзу личного турнира), швейцарка Кимми Репонд, болгарка Александра Фейгин и россиянин Петр Гуменник.
Комплиментов от фэшн-экспертов удостоились также конькобежцы из Нидерландов в ретрокомбинезонах в духе 80-х и 90-х, французская биатлонная сборная в куртках с огромными карманами, команда Гаити и их парадная форма, горнолыжник Лукас Пинейро Бротен — первый южноамериканец в истории с медалью зимних Олимпийских игр (в изнанке его пуховика на открытии турнира был флаг Бразилии!).
Герои второго плана
Отдельного упоминания стоит человек с самым быстро сменяющимся гардеробом — хореограф Бенуа Ришо. В преддверии Игр в Милане он работал со спортсменами из 13 стран, и каждая команда подарила ему свою олимпийскую форменную куртку. В знак уважения Ришо надевал их одну за другой во время соревнований. Внешний вид специалиста так стремительно менялся, что сети заполонили шутки про двойников, близнецов и мультивселенные безумия.
Еще один любимец публики — видеооператор Джордан Коуэн, который снимал состязания по фигурному катанию прямо на льду. Коуэн — в прошлом и сам фигурист, так что съемку он ведет на коньках, подъезжая к звездам Олимпиады вплотную. Для работы он использует камеру, которую сконструировал самостоятельно специально для съемки соревнований.
Не обошлось без неожиданных звезд и на лыжных трассах. В гонке среди женских команд поучаствовал чехословацкий влчак — помесь немецкой овчарки и карпатского волка. Довольный пес пересек финишную черту вместе с участницами забега, после чего болельщики стали требовать от МОК, чтобы тот выдал четвероногому спортсмену медаль.
Сомнительно, но окей
Как и любая Олимпиада, итальянские Игры не обошлись без скандалов. Пожалуй, самым странным моментом стали откровения о личной жизни норвежского биатлониста Стурлы Холма Легрейда. После выигрыша бронзовой медали в индивидуальной гонке спортсмен рассказал в телеэфире, что три месяца назад изменил своей девушке.
Легрейд признался, что переживает из‑за этого свой худший период и пытается получить прощение от «любви всей жизни». Девушку широкий жест Легрейда не впечатлил, но вдохновил авторов мемов и юмористических скетчей.
Успешное выступление на Олимпиаде некоторых спортсменов оказалось под угрозой. Всемирное антидопинговое агентство заподозрило прыгунов с трамплина в увеличении пенисов ради аэродинамического преимущества. У фигуриста Петра Гуменника отозвали разрешение на использование музыки в короткой программе — ему пришлось менять саундтрек за несколько дней до старта. Чешский танцевальный дуэт раскритиковали за использование ИИ-песни.
Ко всему прочему в Олимпийской деревне за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов. Головную боль организаторам добавил и мерч: в онлайн-магазине Игр в Милане нашли футболки с символикой нацистской Олимпиады 1936 года. Наконец, медали Олимпиады оказались, вероятно, бракованными: призеры соревнований массово жалуются, что у наград отваливается ленточка.
«Надеюсь, все наслаждаются Олимпиадой! Хотел бы встретиться с тем, кто решил, что это будет спортом!»
«Я нарисовал ситуацию в керлинге на Олимпиаде»
«Я ссутулился на диване с фастфудом и сужу Олимпийские игры»
«Линдси Вонн соревнуется на Олимпиаде с разорванной передней крестообразной связкой, пока я хромаю на кухню, потому что наступила на лего»
«Мне нравится смотреть Олимпиаду и гадать, на каком этапе каждого турнира я бы умер»
«Вселенная знала, что нужен еще один Илья для новой гиперфиксации»
«Мне кажется, многие дисциплины зимних Олимпийских игр начались как проверка на слабо, которая вышла из‑под контроля»
«Я слышала, как кто‑то сказал, что „бог четверных“ — это Бенсон Бун фигурного катания, и теперь я не могу это развидеть»
«Зимние Олимпиады безумны настолько, что каждый или ходит с ножами на ногах, или швыряет себя вниз с горы. Ну и еще есть керлинг»
Несмотря на обилие скандалов, Олимпиада-2026 воодушевила многих. Внимательно следила за ней даже Мадонна — она болела за фигуристку Эмбер Гленн, которая каталась под ее песню «Life a Prayer». Любители спорта по всему миру признавались, что им захотелось заняться чем‑нибудь спортивным, глядя на таких ветеранов спорта, как 52-летняя сноубордистка Клаудиа Риглер и 46-летняя лыжница Сара Шлепер (последняя выступала на Играх с 18-летним сыном — впервые в истории!). Некоторые зрители начали путь к более активной жизни с имитации олимпийских дисциплин — и к ним хочется присоединиться.