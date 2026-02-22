Олимпиада-2026: ее главные герои, победы, разочарования (и мемы!)

Несмотря на обилие скандалов, Олимпиада-2026 воодушевила многих. Внимательно следила за ней даже Мадонна — она болела за фигуристку Эмбер Гленн, которая каталась под ее песню «Life a Prayer». Любители спорта по всему миру признавались, что им захотелось заняться чем‑нибудь спортивным, глядя на таких ветеранов спорта, как 52-летняя сноубордистка Клаудиа Риглер и 46-летняя лыжница Сара Шлепер (последняя выступала на Играх с 18-летним сыном — впервые в истории!). Некоторые зрители начали путь к более активной жизни с имитации олимпийских дисциплин — и к ним хочется присоединиться.